Gobierno andaluz censura que con el indulto a Griñán "algunos intenten conseguir la inmunidad para el PSOE"

GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia y Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha tachado este jueves de "absolutamente improcedente" que con el indulto al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán --condenado a seis años de prisión en el caso de los ERE-- "algunos estén intentando conseguir la inmunidad para el PSOE", en tanto que cuando se otorga esta medida de gracia se "transmite la sensación de que la persona es inocente" y ha llamado a los socialistas a "reconocer los hechos, pedir perdón y comprometerse a que no vuelva a ocurrir" antes de hablar de cualquier indulto que pueda tener la "cobertura de humanitario".

El consejero andaluz de Justicia, que se ha desplazado a Granada para reunirse con la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, en la sede de la Fiscalía, ha señalado a preguntas de los periodistas que "no solo tenemos que respetar y hacer respetar la ley y la justicia sino también tratar de defender las resoluciones judiciales".

Ha sostenido que cuando se producen los indultos se transmite la sensación de que se otorga a esa persona "porque se le considera inocente" y, por tanto, de que la sentencia fue "injusta", algo que, según ha remarcado, "daña" la labor que realizan en los tribunales los jueces y los fiscales.

Así, y tras señalar que este Gobierno central ha sido precisamente "el de los indultos, algunos muy sonados", ha lamentado que "realmente" con el indulto a Griñán algunos estén intentando conseguir "la inmunidad para el PSOE", lo que ha considerado "absolutamente improcedente" y ve necesario un debate en el seno de este partido y una "valentía para en este momento asumir lo que se recoge en la sentencia" de los ERE, donde "queda claro" que hubo una trama de corrupción en Andalucía con "hechos probados que no se van a borrar por ningún indulto", ha advertido.

En este contexto ha opinado que, "cuando se quiere hablar de acción humanitaria, primero hay que reconocer los hechos, pedir perdón, asumir la realidad, comprometerse a que no vuelva a ocurrir y a que se restituyan los fondos que se perdieron y que pagaron todos los andaluces, y eso -- ha dicho-- no lo ha hecho el PSOE". "Hasta que eso no se produzca cualquier indulto que quiera tener la cobertura de humanitario carece de justificación y de valor", ha concluido.