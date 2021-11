Gobierno andaluz defiende su "única voz" y que quiere Presupuesto "a toda costa" y descarta adelanto electoral

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha querido dejar claro este martes que el Ejecutivo que preside Juanma Moreno es un "único gobierno con una única voz", que quiere presupuestos de la comunidad para 2022 "a toda costa", al tiempo que ha descartado un adelanto electoral aunque esas cuentas no salgan adelante por falta de apoyos parlamentarios.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Elías Bendodo se ha pronunciado así tras salir a la luz esta martes una grabación, difundida por la Cadena Ser, en la que se escucha al vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), afirmar, en una reunión en julio con compañeros del partido, que "ningún gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos, sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más".

Bendodo ha comparecido junto al consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, que ha informado de las reuniones que está manteniendo con los partidos para buscar un acuerdo que permita aprobar las cuentas del próximo año.

Ha querido dejar claro, ante todo, que la "aprobación o no del Presupuesto de 2022 no condiciona" ni un adelanto ni el calendario electoral, porque la vocación del Gobierno es culminar la legislatura. "Que quede claro como aviso a navegantes", ha dicho.

Ha defendido que desde el primer día el Ejecutivo ha estado "absolutamente volcado" en la negociación del Presupuesto con todas las formaciones, porque tiene que "salir adelante", ya que es fundamental para afrontar la recuperación tras la pandemia del coronavirus. En este sentido, ha sentenciado que el Ejecutivo quiere un Presupuesto en 2022 "a toda costa", porque es un mensaje de estabilidad muy importante para los andaluces, los inversores, y para seguir creando empleo y riqueza.

Asimismo, Elías Bendodo ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz "es una única voz": "Hemos dado pruebas más que sobradas de que queremos que haya presupuestos, desde el presidente hasta el último consejero. Es un único gobierno con única voz", ha aseverado el portavoz, que no ha entrado a valorar las manifestaciones que Marín hace en esa grabación que ha salido a la luz, limitando a señalar que se trata de una "conversación interna de un partido" que data del mes de julio, cuando las circunstancias económicas "del presupuesto eran otras".

En esa línea también se ha pronunciado el consejero de Hacienda, quien ha querido "restar un poco de importancia a ese comentario" de Marín porque fue en momento en el que "todos entramos en crisis porque se nos comunicó que tendríamos 2.317 millones de euros menos en el Presupuesto", y "alguien puede tener en ese momento la incertidumbre de si es mejor prorrogar o aprobar" Presupuestos nuevos.

BENDODO: PSOE-A CREE TENER SU "EXCUSA" PARA SU ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Por su parte, Bendodo ha señalado que si el PSOE-A lo que buscaba era una excusa para presentar la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos, "ya la tiene, o por lo menos cree que la tiene", y ha agregado que se está demostrando que el PSOE-A sigue "anteponiendo los intereses del partido" por encima de los andaluces.

Para el consejero portavoz, hay que dejarse de "cortinas de humo", y si el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, tiene realmente vocación de que las cuentas andaluzas salgan adelante, "no tiene nada más que dar las instrucciones al Grupo Socialista".

1.000 millones más para sanidad; 600 millones más para educación, y 500 millones más para servicios sociales y dependencia, así como la previsión de crear 130.000 empleos, según Bendodo, son unas cifras ante las que es "muy complicado decir que no", y ha confiado en que lleven a reflexionar a los partidos de la oposición, principalmente PSOE-A y Vox. Ha advertido de que los andaluces sabrán valorar el "mayor error histórico del arco parlamentario" que supondría dar la "espalda" a unos presupuestos que son clave para la recuperación tras la pandemia.

"Anteponemos el interés del conjunto de Andalucía por encima de cualquier otro, no estamos en cálculos electorales", ha sentenciado Bendodo, quien ha asegurado que el Ejecutivo no mira de qué partido viene el apoyo a los Presupuestos. "Este Gobierno ha demostrado que es capaz de pactar con todos", según ha dicho, apuntando que no les supone "un problema que los presupuestos salgan delante con el apoyo de un color u otro, porque anteponemos los intereses de Andalucía a cualquier otro interés".

Bendodo también ha querido dejar claro durante su comparecencia que el Gobierno andaluz tiene una tiene una "hoja de ruta marcada, reformista" y de impulso económico a sectores productivos, que luego se tiene que plasmar en decretos o normas y que, en consecuencia, debe tener sus apoyos parlamentarios, algo en lo que se ha trabajado en estos tres años de legislatura y se va a seguir trabajando en lo que resta para culminar esa agenda reformista. Así, cuando se inicie un nuevo periodo de sesiones en el mes de febrero de 2022, según ha apuntado, se abordará la aprobación de nuevos decretos y leyes y se verá "la actitud del arco parlamentario".

"Este Gobierno tiene una hoja de ruta legislativa y reformista, que la vamos a cumplir con independencia de que entremos en un año electoral en 2022", según ha dicho Bendodo.

BRAVO: LA JUNTA MANTIENE SU "FIRME VOLUNTAD" DE APROBAR EL PRESUPUESTO

Por su parte, el consejero de Hacienda ha detallado el contenido de las cinco reuniones mantenidas desde el pasado 13 de septiembre y hasta este pasado lunes con representantes del PSOE-A en torno al proyecto de Presupuestos, y a avanzar las respuestas que pretendía trasladar al Grupo Socialista en relación a cada una de las diez propuestas que éste le remitió en su última reunión para buscar un acuerdo en torno al Presupuesto.

Al respecto, ha apuntado que el "planteamiento" que había en la Consejería cuando concluyó la reunión de este lunes con el PSOE-A es que "algunas" de las propuestas "se podían analizar" y sobre otras "nos tendrían que decir de dónde sacar recursos" para satisfacerlas, y, a partir de ahí, este martes o este miércoles volver a tener una nueva reunión para "acercar posturas".

El consejero ha remarcado que todo ello teniendo en cuenta que lo que se podía contemplar era "una abstención" del Grupo Socialista, y ha resaltado que todas las llamadas y reuniones con los grupos de la oposición han partido de él, así como que desde su departamento no han dado "ni un solo ultimátum a nadie" y han mantenido la "máxima discreción" en sus contactos con los partidos.

"Nuestra firme voluntad está ahí", y a partir de ahí cada uno tiene que asumir sus "responsabilidades" y explicar, si no se aprueban las cuentas, "por qué muchos proyectos no llegan o los fondos europeos no se ejecutan como debieran". En esa línea, ha aseverado que "no es un capricho" del Gobierno andaluz "querer tener Presupuestos", porque "en este momento más que nunca Andalucía los necesita".

En relación a Vox, ha destacado que ha sido "el socio que hasta la fecha nos ha permitido tener tres Presupuestos, rebajas de impuestos y sacar adelante varias normas" en la legislatura, pero ese grupo entiende ahora que "quiere marcar cierta distancia" con el Gobierno andaluz, algo que ha lamentado Bravo, que ha reconocido que, hoy por hoy, Vox "no apoya el Presupuesto".

Finalmente, sobre la posibilidad de que los tres grupos de la oposición presenten enmiendas de totalidad, Bravo ha recordado que Vox presentó en 2019 una que luego retiró "en el último momento" del debate parlamentario, por lo que por parte de la Consejería van a seguir "trabajando hasta el día 24", cuando se celebra dicho debate, en busca de un acuerdo que "se está poniendo muy difícil", según ha reconocido.