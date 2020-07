Gobierno andaluz dice que le da miedo el acuerdo bajo la mesa" de Sánchez y Urkullu

MÁLAGA, 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP-A y consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha dicho este viernes que "miedo nos da en Andalucía cuál habrá sido el acuerdo bajo la mesa que ha llegado Pedro Sánchez con el lehendakari, Iñigo Urkullu, para que acuda" a la Conferencia de Presidentes "y hasta qué punto va a perjudicar a otras comunidades autónomas y a Andalucía".

En su intervención en la clausura de la Escuela de Verano del PP de Málaga, ha indicado que el presidente andaluz, Juanma Moreno; el vicepresidente, Juan Marín, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, están en esa conferencia "defendiendo la bandera de Andalucía" y ha dicho que "de entrada ya estamos con la mosca detrás de la oreja, porque los presidentes de País Vasco y Cataluña no suelen acudir a estas reuniones, pero esta mañana Urkullu anuncia que va".

"Vamos a estar muy atentos, pero no vamos a permitir ni mucho menos que se priorice a unas comunidades autónomas sobre otras. Todos somos españoles y el 20 por ciento de los españoles somos andaluces y no vamos a permitir ni un agravio", ha asegurado el portavoz del PP-A, insistiendo en que "los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos".

Sobre dicha reunión, ha reiterado que Moreno va a allí "pidiendo algo razonable, que el reparto de los fondos europeos se haga de la misma forma "que Sánchez ha votado a favor en la UE", según criterios de población, desempleo y PIB.

Para Bendodo, "se está atacando la bandera de Andalucía por parte del socialismo", al tiempo que ha incidido en que "se está utilizando Andalucía como arma arrojadiza por parte del PSOE contra los andaluces".

Así, ha dicho al PSOE que "si no quiere ayudar, muy bien, pero que no moleste a los que lo estamos intentando que Andalucía tenga el menor impacto posible después de esta crisis".

También se ha referido al reparto de fondos COVID por parte del Gobierno español, donde, ha indicado, "nos han enviado menos de la mitad de lo que nos corresponde" según criterios de población. "Esos son las agresiones a la bandera de Andalucía y que este gobierno no va a tolerar", ha apostillado.

Asimismo, respecto al acuerdo firmado este pasado jueves entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con sindicatos y empresarios, ha dicho que "es bueno para Andalucía y es malo para el PSOE", porque, ha apuntado, a los socialistas "todo les parece mal en Andalucía". "Creo que el PSOE-A piensa que cuanto peor le vaya a Andalucía, mejor les va a ellos", ha señalado.

"En realidad, la conclusión a la que yo he llegado es que cuanto peor les va a los socialistas y están en sus líos internos y no nos molestan, mejor le va a Andalucía", ha manifestado el portavoz del PP-A.

Para Bendodo, el PP es una formación "capaz de hablar y pactar con todo el mundo, sin vetos, moderado, porque eso es el centro político", frente a lo que ha asegurado está la izquierda de PSOE y Podemos "que no le gusta currar mucho, que no quieren trabajar, que están de vacaciones ya", recordando que no han participado en la comisión de reconstrucción de Andalucía.