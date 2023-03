Gobierno andaluz sobre María Gámez: "Si tiene que dimitir, no es una heroína. Que no nos tomen el pelo"

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado sobre la dimisión de la que fue directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que "si tiene que dimitir, no es una heroína. Que no nos tomen el pelo", y también ha señalado que --si se ha dicho la verdad sobre todo-- "o lo que se ha dicho no es verdad o lo que se ha dicho no es todo lo que hay".

Preguntado por los periodistas durante una presentación en Málaga, Nieto ha señalado que "si lo que se ha dicho hasta ahora es verdad y es lo único, a mi me sorprende muchísimo. O lo que se ha dicho no es verdad o lo que se ha dicho no es todo lo que hay porque si no, no entiendo la dimisión que se ha producido".

En este sentido, ha señalado a las informaciones periodísticas que apuntan a que, en teoría, las razones que motivaron la dimisión afectan a su marido y no a ella.

El consejero de Justicia ha asegurado que "no se entiende" la dimisión "en los términos" que se hizo refiriendo que alguien intente hacerle una heroína. "Si es una heroína, que no dimita, y si tiene que dimitir, es que no es una heroína".

A renglón seguido ha pedido "que no nos tomen el pelo", y ha aludido a que "ya sabemos cómo han ido produciéndose hechos de este tipo a lo largo de los últimos años, por cierto relacionados con esta causa, con los ERE, con la Faffe y con todo lo que ha pasado en Andalucía en los gobiernos del partido socialista".

CGPJ

Por otro lado, preguntado por la posible dimisión en bloque del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Nieto ha dicho que "todo lo que puede ir mal en ese órgano, va peor".

Ha acusado al Gobierno de España --frente a la petición del PP para alcanzar un acuerdo para renovar el órgano-- de "mentir, engañar y ocultar información" cuando se estaba a punto de cerrar ese acuerdo.

Nieto ha dicho que, tras esto, los miembros del CGPJ, "empezando por su presidente", han quedado en una situación "imposible", y ha apelado a Pedro Sánchez para que "deje de intrigar y utilizar el CGPJ en beneficio propio".