Gobierno andaluz pide en Madrid el aplazamiento de la entrada en vigor de los ecoesquemas de la PAC

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en funciones de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido este lunes en Madrid en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios el "aplazamiento inmediato" de la entrada en vigor de los ecoesquemas de la Política Agraria Común (PAC), al considerar que "no se adapta a la realidad agraria de Andalucía" y provocará un "importante impacto socioeconómico".

Según un comunicado emitido por la Consejería que dirige, Crespo ha señalado en declaraciones previas al comienzo de la reunión que "tal y como los ha propuesto el Gobierno de España", los ecoesquemas de la PAC "suponen un gasto más, y no un incentivo para los agricultores y ganaderos andaluces".

En esta línea, ha insistido en que el modelo propuesto no se ajusta al contexto andaluz y por ello puede causar un "impacto socioeconómico". "Seguimos esperando los estudios de impacto del Ministerio", ha añadido al respecto.

Además, ha pedido que "se revisen las ayudas asociadas para que incluyan al olivar de regadío, a la aceituna de mesa y al girasol"; y ha demandado la revisión del pago estipulado para la remolacha del sur, "que es inferior, sin estar justificado, al vigente en el norte".

Por otro lado, Crespo ha adelantado la petición de que el próximo año "se siga permitiendo el cultivo de los campos en barbecho" y ha explicado que en Andalucía "ya se han cultivado más de 30.000 hectáreas de girasol para aceite y de cereal para grano, destinado a alimentación del ganado".

De esta forma, ha insistido en la necesidad de que el Ministerio tenga en cuenta "las peticiones de Andalucía", a la par que ha señalado que "en estos días están llevando a cabo modificaciones del Plan Estratégico de la PAC, por lo que están a tiempo de atender las alegaciones de nuestra comunidad autónoma".

"Andalucía velará por la equiparación de las comunidades de bienes con las sociedades anónimas en la nueva PAC porque, de no establecerse, supondría la expulsión de las ayudas de la PAC a muchos agricultores y ganaderos andaluces", ha agregado.

La consejera también ha recordado que "uno de cada tres perceptores de la Política Agraria Común es andaluz, por lo que se trata de un tema de vital importancia para la comunidad". "Si no atienden nuestras peticiones, tendremos que votar en contra del Plan Estratégico de la PAC", ha subrayado la titular del ramo.

En este sentido, la Junta ha destacado que Andalucía ha registrado alegaciones a la PAC en referencia al número de ecoesquemas, solicitando al menos cuatro más para adaptarlos a la diversidad de cultivos de la región; así como, una organización diferente de las regiones productivas --reducidas de 50 a 20-- para evitar que supongan "un lastre importante" para zonas como la Campiña de Sevilla, la Loma de Jaén, El Condado de Huelva y la Vega de Antequera.

COSTES DE PRODUCCIÓN

Crespo ha exigido, además, medidas de apoyo para el sector agrario que "ayuden a paliar" la subida de los costes de producción. Al respecto, la consejera andaluza ha insistido en la necesidad de "poner en marcha bajadas de impuestos a los insumos o el establecimiento de la doble tarifa eléctrica para abaratar la factura en el regadío". Asimismo, la titular de Agricultura en funciones ha reclamado la "aplicación inmediata de una bonificación del 35% para el gasóleo y del 15% para plásticos y fertilizantes".

Asimismo, ha concluido esta cuestión pidiendo al Ministerio de Agricultura "liderazgo" y que logre del Ministerio para la Transición Ecológica "la bonificación de 30 céntimos euros por metro cúbico para el agua desalada, "fundamental para que nuestro sector agrario no compita en clara desventaja con otros territorios".

FITOSANITARIOS Y PREFERENCIA COMUNITARIA

Por otra parte, el Consejo Consultivo aborda hoy la propuesta de transformar la Directiva actual sobre uso de productos fitosanitarios en reglamento, que "prevé reducciones del 50% en su utilización". Sobre esto, la consejera ha dejado claro que "no consideran que sea el momento, en pleno conflicto en Ucrania y con una subida importante de los costes de producción, de limitarlos aún más".

Esta iniciativa, asegura, "solo va a suponer mayores pérdidas para el sector". Al respecto, considera "necesario un estudio de impacto de la propuesta de reglamento y de aplicación de los objetivos que se establezcan para España, de forma que cualquier objetivo sea alcanzable y realista".

En este sentido, ha reiterado que el nuevo reglamento sobre uso sostenible de fitosanitarios "tiene un enfoque de talla única y no tiene en cuenta las diferencias climáticas y agronómicas de los distintos estados miembros ni las necesidades de su uso en los diversos cultivos" y que va a solicitar que "se considere un período de transición para la puesta en marcha de estas medidas restrictivas".

Por otra parte, ha asegurado "echar en falta en el programa de trabajo de la presidencia checa de la Unión Europea (UE) prioridades que se marcaba la presidencia francesa, como el principio de preferencia comunitaria y las cláusulas espejo".

ASUNTOS PESQUEROS

Respecto a la pesca, se ha mostrado a favor de las directrices expuestas en el documento de 'Conclusiones del Consejo sobre la Nueva Estrategia de la Acuicultura de la Unión Europea', a la par que ha resaltado que "el Gobierno de Andalucía está comprometido en impulsar y facilitar el desarrollo sostenible y competitivo de la acuicultura andaluza".

No obstante, ha insistido en la necesidad de "conseguir una mayor coherencia entre el objetivo de un mayor crecimiento del sector de la acuicultura sostenible en la UE y la legislación comunitaria en materia de medio ambiente".

La responsable de Pesca también ha recordado que "las dificultades que se vienen sucediendo tras el inicio de la pandemia del Covid-19 y el actual conflicto en Ucrania también están afectando a la acuicultura andaluza", un sector que cuenta con 131 instalaciones autorizadas de 89 empresas y que genera más de 900 empleos.

En esta línea, también ha subrayado que "el precio del gasoil es uno de los principales problemas de los pescadores, que sumado a los elevados precios de los aprovisionamientos necesarios para su día a día, como el hielo o los envases, complica cada vez más la rentabilidad de las embarcaciones".

A este respecto, ha incidido en que "las ayudas del estado son insuficientes y que la subida de los costes no se compensa con los precios del mercado, así que es preciso un mayor apoyo por parte de la Administración central para poder garantizar la viabilidad del sector, que podría articularse, por ejemplo, a través de los Fondos Next Generation". La consejera ha concluido con que Andalucía "no puede desaprovechar esta oportunidad".