Gobierno andaluz pide a Sánchez que "abandone la cruzada" contra la región y ofrezca soluciones a la sequía

MÁLAGA, 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "abandone esa cruzada contra Andalucía, contra los agricultores andaluces, contra Huelva y que venga a la región, "aunque sea en Falcon, para ofrecer soluciones a la sequía y no para insultar al Gobierno de Juanma Moreno --presidente de la Junta--".

Así lo ha señalado Sanz en un acto en Málaga, donde ha mantenido una reunión de coordinación con los delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Sanz ha vuelto a criticar que "lamentablemente, al Gobierno de Sánchez ni está ni se le espera en relación con la sequía". "Me parece muy grave y peligrosa la cruzada que Sánchez está teniendo con Andalucía atacando y dejando abandonados a los agricultores y ganaderos con la sequía", ha asegurado.

También, ha continuado, "atacando a los agricultores en una cruzada absolutamente lamentable como la que está haciendo contra los agricultores y la economía de Huelva".

En suma, ha advertido, "una cruzada peligrosa contra los agricultores, una cruzada peligrosa contra Huelva, que este Gobierno va a defender con toda claridad y contundencia".

A su juicio, "no se puede entender que el señor Sánchez venga todos los días en Falcon a Andalucía a dar mítines, que las ministras vengan incluso tres --días-- a la Feria y no haya nadie que haya hablado todavía del Gobierno de la nación sobre la seguía, que es el principal problema de los andaluces".

"Han venido a Andalucía a insultar y atacar al Gobierno de Juanma Moreno, a atacar a esta tierra, a sus agricultores y a sus ganaderos", ha criticado, al tiempo que ha vuelto a lamentar que "no hay un ministro ni el presidente del Gobierno que todavía haya dicho una palabra sobre el principal problema que tiene Andalucía, que es la seguía".

LA "INACCIÓN" DE SÁNCHEZ PUEDE PROVOCAR "DAÑO" A ANDALUCÍA

Sanz ha criticado, por ello, que "Sánchez está haciendo una dejación irresponsable de funciones" y que "su inacción lo único que puede provocar es daño a Andalucía, cuando él tiene la competencia sobre el 67% del territorio de Andalucía".

Al respecto, ha agregado que "la Junta de Andalucía puede actuar sobre el 33%; hemos aprobado tres decretos de sequía, 300 millones de euros", además, ha recordado el plan de obras para la sequía --el denominado Plan SOS--, que "invierte más de 4.000 millones de euros". Frente a ello, ha situado al Estado, "que tiene el 67% del territorio de Andalucía, y ha hecho un solo decreto de sequía, nueve millones de euros". "Y tiene decenas de obras vinculadas a soluciones para la sequía que no cumple desde hace muchos años", ha agregado.

"Si Sánchez no nos da agua, no nos deja hacer conducciones, no cumple con los trasvases, no cumple con las desaladoras, no cumple con las depuradoras y viene a insultar a Andalucía... la pregunta es ¿Qué ocurre con Sánchez? ¿Le molesta que Andalucía avance?", se ha cuestionado.

Así, ha pedido al presidente del Ejecutivo central "que deje de poner zancadillas al progreso y al avance social y económico de Andalucía, que parece que le molesta que Andalucía avance"; además de que "abandone esa cruzada contra Andalucía, contra los agricultores andaluces, contra Huelva, que hemos visto, y que venga a Andalucía, aunque sea en Falcón, para ofrecer soluciones a la sequía y no para insultar al Gobierno de Juanma Moreno".