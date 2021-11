El Gobierno andaluz remarca que "no tener Presupuestos obliga a convocar elecciones" en países como Portugal

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo (PP-A), ha insistido este viernes en subrayar la importancia de aprobar los Presupuestos anuales de una administración pública, y al respecto ha remarcado que, en algunos países, como se ha visto recientemente en Portugal, "no tener Presupuestos obliga a convocar elecciones".

Así lo ha puesto de relieve el consejero en una atención a medios antes de impartir la conferencia '¿Cómo se elabora el Presupuesto de la Junta de Andalucía?' en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, donde ha subrayado que la "defensa" por parte de la Consejería de Hacienda sobre "la utilidad" de contar con Presupuestos nuevos para 2022 "es máxima".

Bravo ha llamado la atención sobre "si hay países que le dan importancia" a tener presupuestos que ahí está "el ejemplo reciente y cercano de Portugal", donde "no tener presupuestos obliga a convocar elecciones". "Hay países que, si no tienen el Presupuesto, no le permiten continuar", ha incidido el consejero.

En esa línea, el titular andaluz de Hacienda ha defendido que el Presupuesto "es la expresión cifrada, conjunta, sistemática, de la forma de actuar de un territorio y lo que va a permitir las inversiones, la generación de empleo, la actividad económica; en una palabra, todo lo que es el funcionamiento", ha aseverado.

SIN APOYOS DE LA OPOSICIÓN "A DÍA DE HOY" PARA EL PRESUPUESTO DE 2022

Preguntado por cómo está actualmente la negociación del Presupuesto andaluz para 2022, Bravo ha reconocido que, "a día de hoy", y aunque él es "optimista", "no tenemos apoyos ni de Vox, ni del PSOE ni de Unidas Podemos".

Para el consejero, "es difícil" que dichos partidos de la oposición "mantengan esa situación, y para nosotros se nos hace tremendamente complicado entender" esa actitud "ante un gobierno que se ha mostrado cercano a negociaciones, que ha mantenido cinco reuniones, que hemos admitido enmiendas, hemos compartido documentación con ellos, nos hemos reunido cinco veces" y "les hemos instado a una sexta que estamos esperando contestación".

Bravo ha insistido en subrayar que nadie ha dicho que "haya visto mal algo del Presupuesto" aprobado por el Consejo de Gobierno, y ha señalado que no es él "solamente, el consejero de Hacienda, el que defiende la necesidad de que haya presupuestos", ya que los socialistas, "cuando defendían que iban a ser útiles y planteaban la posibilidad de abstenerse" en la votación de las cuentas, "ellos mismos decían que no tener Presupuestos es un problema para Andalucía".

El consejero ha manifestado que, "en este momento, lo que se plantea uno es si están pensando realmente" desde la oposición en "lo que es lo mejor para Andalucía". "¿Están decidiendo desde aquí o están decidiendo desde Madrid cuál es la situación?", se pregunta Bravo, quien apostilla que "no me vale" que la oposición se apoye para justificar su rechazo al Presupuesto en "unas declaraciones de un señor en el entorno de su partido político a puerta cerrada", en referencia al audio que se ha filtrado esta semana de unas palabras del vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín, en una reunión de su grupo parlamentario.

"No creo que sea así", asevera Juan Bravo, quien agrega que no sabe, "cuando el miércoles" próximo, día 24 de noviembre, en el debate de totalidad del Presupuesto en el Parlamento, "tengan que votar" los socialistas "cómo van a explicar que, si ellos reconocen que no tener Presupuesto va a hacer no tener inversiones y no tener desarrollo normal, cómo van a explicar a los andaluces que el miércoles votan en contra de un presupuesto que no ha criticado nadie".

"COMO MÍNIMO" HABRÁ "ALGUNA REUNIÓN MÁS" CON VOX

Por otro lado, el consejero confirma que habrá "como mínimo alguna reunión más" con Vox cuya fecha están "pendientes de cerrar", y "antes del día 25 nos habremos reunido" con ese partido, con el que, por otra parte, "mantenemos conversación habitual" en el marco de las "comisiones de seguimiento" de los acuerdos suscritos entre el Gobierno andaluz y dicha formación a lo largo de la legislatura, según ha precisado.

El consejero ha aseverado que "por nuestra parte" se hará "todo lo posible y lo imposible, tanto con ellos (Vox) como con el Partido Socialista para intentar llegar a un acuerdo en este Presupuesto".

No obstante, Bravo recuerda que desde Vox han manifestado "que sus políticas no son las nuestras", algo que "puedo llegar a compartir", porque PP y Cs no son Vox, no somos lo mismo" y "pensamos de manera diferente en algunas cosas", aunque "en otras compartimos" posición, según ha continuado el consejero, quien en todo caso ha señalado que no cree "que bloquear el Presupuesto sea la solución" en un "momento de transformación y de recuperación".

Asimismo, Bravo dice no entender que se promueva el "bloqueo" entre PSOE-A y Vox para no votar lo mismo en relación al Presupuesto, porque en el reciente Debate del estado de la Comunidad hubo coincidencia de voto entre ambos partidos en algunas propuestas de resolución de cada uno de los dos grupos.

"Creo que habíamos conseguido un poco superar esto de la ideología e intentar poner por encima de todo los andaluces", ha indicado el consejero, quien ha agregado que no quiere pensar que "algunos partidos estaban dispuestos a apoyar los Presupuestos porque pensasen que podían adelantarse las elecciones y, cuando ahora han visto que el presidente" de la Junta, Juanma Moreno, "ha manifestado abiertamente que no va a haber elecciones anticipadas, que él quiere agotar la legislatura, retiren esa posibilidad de abstenerse en los Presupuestos".