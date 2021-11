El Gobierno aprueba hoy la nueva ley audiovisual que incluye una cuota del 6% de contenido en catalán en plataformas

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aprobará este martes 30 de noviembre el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que incluye una cuota del 6% de contenido del catálogo de las plataformas en lenguas cooficiales del Estado, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento de Nadia Calviño.

La nueva ley audiovisual incorporará al Derecho español la Directiva europea de Servicios de Comunicación Audiovisual (2018) que extiende la regulación que hasta ahora existía para la radio y la televisión a los servicios y contenidos audiovisuales de internet, en especial las plataformas para compartir contenidos (redes sociales) y de vídeo a la carta (Netflix, HBO Max, Movistar+).

Así, la propuesta prevé que las plataformas prestadoras de servicio de catálogo tendrán que ofrecer, como mínimo, un 6 por ciento de su oferta en catalán, euskera o gallego. Se trata de una disposición incluida en el texto 'in extremis' en el marco de las negociaciones del Gobierno con ERC para conseguir el apoyo de los nacionalista para aprobar los presupuestos generales para 2022.

Tras hacerse público este pacto, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, concretaron que del 30 por ciento de obra europea que deben emitir, la mitad de este porcentaje (15%) habrá de ser contenido audiovisual en lenguas oficiales del Estado español y, de esta parte, el 40% tendrá que ser en catalán, euskera o gallego, lo que da lugar al mencionado 6 por ciento, según establecerá la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual.

No obstante, las mismas fuentes indicaban que la norma "no prefija" una distribución concreta de contenidos ofertados en cada una de estas lenguas --catalán, euskera o gallego--. Además, apuntaban que la ley contempla un régimen de sanciones para los operadores que no cumplan esta obligación de mantener en su catálogo la cuota de producción en lenguas cooficiales, cuyo coste deberán asumir dichas empresas.

Además, hay ciertas dudas respecto a si España puede pedir a las plataformas internacionales que cumplan con esta medida. Hasta donde se conoce, el experto y profesor de Derecho y Economía de la Universidad Europea Guillermo Rocafort cree que España tendría capacidad real para obligar por Ley a las compañías extranjeras --no radicadas en España como Netflix o HBO Max-- a ofrecer una cuota de su catálogo de producciones en lenguas oficiales distintas al castellano.

No obstante, fuentes del sector audiovisual español consultadas por Europa Press cuestionan que la legislación nacional pueda obligar a las plataformas de 'streaming' extranjeras a cumplir con esta cuota. "Dudas, todas", apuntan, para después agregar que, con la normativa europea "en la mano", España "no puede obligar" a Netflix porque no es un operador español. En cambio, recalcan que plataformas audiovisuales nacionales como Filmin, FlixOlé, Movistar+, Mitele o Atresplayer sí tendrían que cumplir con esta cuota lingüística.

Por otro lado, gracias a este acuerdo entre Gobierno y ERC, el contenido doblado o subtitulado en lenguas cooficiales deberá ser ofertado por las plataformas, pero no será considerado como cuota de obra en catalán, euskera o gallego. "Hay una cierta obligación que está sujeta a que sea posible tanto técnicamente como por la propia calidad del doblaje o el subtitulado. Es una obligación con algunas limitaciones", recalcaban. También se incrementa del 0,9% al 3,5% el porcentaje de catálogo correspondiente a productoras independientes.

La actual Ley General de la Comunicación Audiovisual, que data de 2010, obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, a los operadores de telecomunicaciones que también difundan canales de televisión y a los prestadores de servicio de catálogo de programas, a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas: películas para el cine y la televisión, series, documentales y películas y series de animación.

Con la nueva ley, que se ha sometido a dos audiencias públicas, las plataformas internacionales de vídeo en 'streaming' como Netflix, HBO Max, Prime Vídeo, también deberán cumplir esta previsión, así como deberán abonar el 1,5% de sus ingresos anuales en España para ayudar a financiar a RTVE. En cambio, la norma elimina la obligación de financiar a la televisión pública que tenían anteriormente los operadores de telecomunicaciones.

ERC NO ESTÁ SATISFECHA

Esquerra Republicana (ERC) no está satisfecha con el proyecto de Ley Audiovisual que este martes aprueba el Consejo de Ministros y ya anuncia que presentará enmiendas para mejorarlo y, entre otras cosas, intentar que empresas como Netflix tengan que aplicar la cuota de producción en lenguas cooficiales que su partido pactó con el Gobierno.

Así lo ha explicado Rufián en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado por el hecho de que su acuerdo con el Ejecutivo no podrá aplicarse a las plataformas audiovisuales que no tengan sede en España, como es el caso de Netflix.

Rufián, que asegura conocer el texto que el Gobierno va a enviar al Congreso, ha insistido en que este tipo de multinacionales "no deberían poder legislar" y ha indicado que su pacto con el Ejecutivo es "un acuerdo de mínimos" y que el texto debe mejorarse a su paso por las Cortes.