El Gobierno aprueba la nueva ley de Telecomunicaciones, que posibilita el sistema de alertas ciudadanas

Las cabinas desaparecerán con la nueva ley

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros aprobará este martes la tramitación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, una de las reformas pactadas con la Unión Europa para el desembolso de los fondos europeos que, entre otras medidas, posibilita el sistema de alertas ciudadanas.

El Gobierno cumple así con el calendario enviado a la Unión Europea, que fija su aprobación en Congreso y Senado para el primer semestre de 2022.

Fuentes de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones han señalado que es "razonable" llegar a esa fecha.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el nuevo texto consiste en una modernización de la ley anterior que busca incentivar la inversión en redes de telecomunicaciones para garantizar los derechos de los españoles a la conexión en el entorno europeo.

La ley transpone el código europeo de comunicaciones electrónicas de 2018 y entre sus novedades se encuentra una reforma del sistema de servicio universal, una ampliación de funciones del 112 con la posibilidad de crear un sistema de alertas públicas y nuevas normas para la portabilidad y la gestión del espectro radioeléctrico.

Otra de las novedades es que, por primera vez, los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería serán regulados. No obstante, esta regulación solo se aplicará a aquellos inscritos en el registro de operadores, con lo que aplicaciones como Whattsapp (que no están registradas) quedarían exentas de las obligaciones de operador. 112 MEJORADO Y SISTEMA UNIVERSAL

El texto posibilita crear el mencionado sistema de alertas y permitirá al 112 usar la ubicación de los teléfonos móviles para determinar mejor la geolocalización de las llamadas.

Además, el nuevo texto renueva el concepto de servicio universal con la eliminación de las cabinas y las guías telefónicas, y la introducción de la banda ancha como parte del servicio universal.

Aunque la ley tiene que desarrollarse en distintas normativas para determinar por ejemplo la velocidad de conexión, el servicio deberá permitir cumplir una serie de funciones como usar motores de búsqueda o buscar empleo y deberá ser ofrecida por todos los operadores.

Entre otras disposiciones destinadas al usuario, se refuerza la transparencia de los contratos, se limita su duración a 24 meses y se regulan por primera vez los paquetes de servicios, a la vez que amplía derechos en el ámbito de la portabilidad móvil.

Así, se permitirá conservar el saldo de un móvil de prepago si se cambia de operador, y se regula la accesibilidad de las personas con diversidad funcional a los contratos.

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

En cuanto a las empresas de telecomunicaciones, el proyecto establece una duración mínima de 20 años de las concesiones de espectro, lo que busca permitir dar certezas a las compañías para desplegar sus inversiones.

También se ha habilitado un mercado secundario del espectro radioeléctrico, así como un esquema de autorización general para acelerar el despliegue en áreas pequeñas con dispositivos de potencia limitada.