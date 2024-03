El Gobierno de Aragón reclamará el dinero por las mascarillas defectuosas compradas en la anterior legislatura

ZARAGOZA, 12 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón encargará un informe jurídico para preparar una reclamación económica por las mascarillas defectuosas que la administración aragonesa compró en 2020.

Así lo indicó a los medios de comunicación el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, quien ha señalado que todavía hay plazo para llevar a cabo esta reclamación.

"Lo lógico es que se reclame", ha dicho Azcón, subrayando que "el dinero se pagó y las mascarillas --en buen estado-- no llegaron", añadiendo que "es de justicia" y que hay que definir las responsabilidades.

"Cuando se dijo que se iba a reclamar el dinero porque las mascarillas no habían llegado y el dinero no se reclamó, me encantaría saber por qué no reclamaron el dinero, por qué si se pagó por unas mascarillas, no llegaron".

Ha considerado que el anterior Ejecutivo de Javier Lambán debería explicar "por qué no hicieron lo que era de justicia y lo que correspondía con el dinero de todos los aragoneses".