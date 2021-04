El Gobierno asegura que la relación con Marruecos es estrecha aunque siga sin haber fecha para la cumbre

Un total de seis ministros tienen previstos contactos con sus homólogos marroquíes en los próximos días y semanas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha asegurado este viernes que la relación con Marruecos sigue siendo muy estrecha y los contactos son constantes aunque siga sin haber una fecha fijada para la Reunión de Alto Nivel que tuvo que aplazarse el pasado mes de diciembre debido a la pandemia.

Fuentes diplomáticas han asegurado que los preparativos para la celebración de la cumbre continúan pero las circunstancias actuales no permiten su celebración por el momento, principalmente por la situación sanitaria por la COVID-19 pero también porque Marruecos está en pleno Ramadán.

No obstante, aseguran que el deseo es que la RAN pueda celebrarse "lo antes posible, en cuanto las circunstancias lo permitan", aunque por ahora en el Gobierno prefieren no hablar de ningún marco temporal concreto. La cita estaba prevista para el pasado 17 de diciembre pero ambos gobiernos acordaron su aplazamiento ya que consideraban que no se daban las garantías de seguridad sanitaria para ello.

Desde el Gobierno se ha venido insistiendo todos estos meses en que el aplazamiento, que se apuntó en un principio que sería para febrero o marzo, no había obedecido a ninguna otra circunstancia de índole político, incluida la postura del entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias sobre el Sáhara.

Este tipo de cumbres, insisten desde el Ministerio de Exteriores, conllevan la participación de un buen número de ministros, además de los jefes de Gobierno, algo que en el contexto actual de la pandemia no se ve factible, entre otras cosas además porque Marruecos decidió recientemente suspender los vuelos con España, tras haber procedido previamente a cerrar las fronteras por mar y tierra.

CONTACTOS CONSTANTES

Así las cosas, las citadas fuentes han incidido en que los contactos preparatorios son constantes y además del mantenido hace unas semanas por la titular de Exteriores, Arancha González Laya, en los próximos días y semanas están previstos otros de ministros de ambos países.

En este sentido, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, tiene previsto hablar este mismo viernes con su homólogo marroquí, mientras que el titular de Transporte, José Luiz Ábalos, hará lo propio el próximo miércoles.

Para la siguiente semana hay previstos contactos de la ministra de Educación, Isabel Celáa, y de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el 28 y el 29 de abril respectivamente.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, hablará con su homólogo marroquí el 5 de mayo, según el calendario previsto. Además, también hay cerrada una reunión del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, con su homólogo marroquí y el presidente de la Fundación Nacional de Museos, en una fecha aún por concretar.

Todos estos contactos, subrayan las fuentes diplomáticas, ponen de manifiesto que la relación sigue siendo estrecha y continua y que no existe "ningún factor estructural ni nada concreto" que impida que la cumbre bilateral pueda celebrarse una vez cambie la coyuntura actual.