El Gobierno asturiano dice estar "preocupado" porque comunidades gobernadas por el PP hayan votado "en clave de bloqueo"

OVIEDO, 11 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha reconocido este lunes que salía "preocupado" de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por el hecho de que comunidades autónomas gobernadas por el PP hayan votado "en clave de bloqueo contra los intereses de sus propios territorios".

Peláez, que forma parte del gobierno asturiano formado por PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, ha dicho que esos gobiernos regionales dirigidos por el PP han votado en contra del objetivo de déficit del 0,1%.

"Han votado todas al unísono en contra, cuando ellas mismas han presupuestado con ese escenario del 0,1% de déficit; parece que hay una consigna clara", ha referido Peláez.

El dirigente asturiano ha recordado que ese 0,1% de déficit ha de ser aprobado más tarde por el Congreso de los Diputados y por el Senado. "Espero que el PP no sienta la tentación de bloquear este acuerdo en el Senado y que las comunidades autónomas no podamos incurrir en ese déficit del 0,1%", ha advertido Guillermo Peláez.

Por otro lado, el consejero de Hacienda y Fondos Europeos ha explicado, en unas declaraciones distribuidas por el Ejecuutivo autonómico, que en la reunión también se ha hablado de la condonación de la deuda por parte del Estado.

Según ha comentado Peláez, se les trasladó "tranquilidad" por parte del Gobierno central, en el sentido de que existirá un criterio "objetivo y equitativo" a la hora de repartir esa condonación entre las comunidades.

No obstante, de momento no existen cifras. "Una vez iniciemos el 2024 se empezará a trabajar en ese en ese cálculo y conoceremos ya cifras concretas", ha dicho el dirigente del Gobierno asturiano. Peláez ha añadido que en el caso de que la cantidad no les parezca justa para Asturias, desde el Principado lo denunciarán "donde haga falta".