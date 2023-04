Gobierno avisa a PNV que será difícil justificar que no apoye la Ley de Vivienda "respetuosa" con las competencias

Afirma que el Gobierno acompaña a "un país que demanda ecologismo y se levanta ante amenazas a parajes emblemáticos" como el de Doñana

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que la Ley de Vivienda estatal es "absolutamente respetuosa" con las competencias autonómicas y cree que será "difícil justificar" una falta de apoyo a la norma, en alusión al PNV, que ya ha advertido de la invasión competencial que supone esta norma. Además, ha emplazado a olvidarse de "las peleas" sobre competencias porque a la ciudadanía le importa "poco dónde está la competencia" si se resuelven sus principales problemas.

Rodríguez, que junto a la candidata a la Alcaldía de Bilbao y concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha realizado un balance de las inversiones y ayudas del Gobierno de España en la capital vizcaína, ha destacado que el Gobierno acompaña a "un país que demanda ecologismo y se levanta ante amenazas a uno de los parajes más emblemáticos" como el de Doñana.

Durante su intervención, la portavoz del Ejecutivo ha destacado que los jóvenes deben tener "un nido en el que vivir, un hogar en el que desarrollar su proyecto vital" porque, si no, "el Estado de bienestar no está concluido".

En todo caso, ha reconocido que, "indiscutiblemente", la política de vivienda es competencia de las comunidades autónomas, que, según ha asegurado, el Ejecutivo central siempre ha respetado.

En este sentido, ha dicho que está "especialmente orgullosa" de haber trabajado para realizar transferencias a Euskadi. "Hasta diez transferencias hemos abordado en esta legislatura para concluir el Estatuto", ha indicado.

A su juicio, la competencia autonómica en materia de vivienda ha sido ejercida, "en muchos casos, por una política complementaria de los ayuntamientos durante los últimos 40 años". Según ha precisado, en "el texto legal más importante, la Constitución, se reconoce el derecho a la vivienda, que hasta ahora no ha sido un derecho, sino un problema al que hay que dar respuesta".

Por eso, ha explicado que la Ley de Vivienda estatal, "absolutamente respetuosa con las competencias autonómicas y, por tanto, es difícil de justificar un no apoyo, una negación o una abstención a una Ley que garantiza y que respeta las competencias autonómicas".

"En pandemia, el objetivo era salvarnos del virus, cuando nos salvábamos del virus, no mirábamos de quién era la competencia. Teníamos claro que había que comprar vacunas y que había que inyectarlas. Cuando lo tuvimos claro y nos olvidamos de las peleas competenciales, salimos todos ganando. Ahora a la ciudadanía le importa bien poco dónde está escrito de quién es la competencia, lo que quiere es que le resuelvan su problema, y eso es lo que vamos a conseguir con esta Ley y con el objetivo que se ha planteado el presidente del Gobierno", ha manifestado.

VIVIENDA PÚBLICA PARA LOS BILBAÍNOS

En esta línea, ha asegurado que, aunque tarden, en los próximos años se alcanzarán "unos niveles de vivienda pública en España como los mejores del entorno europeo". "Con la propuesta del 20% de vivienda pública en España, lograremos que esos 9.000 bilbaínos que hoy demandan una vivienda pública, puedan tenerla gracias al compromiso de los socialistas", ha aseverado.

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Bilbao ha asegurado que tiene "mucha curiosidad por saber qué va a hacer el PNV" sobre la Ley de Vivienda porque "no están siendo claros". Además, ha manifestado que en Euskadi el PSE-EE "tiene ya experiencia" con su propia Ley de Vivienda, "cuando el PNV decidió no apoyarla". "La nueva Ley nos va a ayudar mucho. Va a complementar la Ley vasca de Vivienda y nos va a dar más instrumentos, también a los ayuntamientos", ha defendido.

UNA ALTERNATIVA DE "JUSTICIA SOCIAL"

Isabel Rodríguez, que ha comenzado su discurso, con una alusión al fallecido dirigente socialista Rodolfo Ares, ha trasladado "un mensaje de optimismo" a los bilbaínos que sienten que "necesitan un cambio y una alternativa, que conjugue con sus valores de justicia social, feministas, ecologistas y de la tradición industrial".

"Esta ciudad y el conjunto del País Vasco forman parte de la agenda prioritaria del Gobierno de España", ha asegurado. En su opinión, esto se demuestra, no solo con palabras, sino con las inversiones que se han realizado.

La portavoz del Gobierno se ha referido al 'Proyecto de Ciudades' que trabajan los socialistas, porque "los grandes desafíos globales tienen la respuesta en lo local, en forma de transporte distinto, movilidad distinta, distintos empleos, en definitiva, distintas formas de vida", y con proyectos en materia de vivienda "que no pasan por la especulación, sino por la rehabilitación". "Los modelos de ciudad que ambicionamos los socialistas son la unión del modelo de país que defendemos, un país más sostenible", ha resaltado.

Asimismo, ha explicado que el proyecto socialista, al mismo tiempo, "no desatiende los grandes desafíos para la cohesión social y territorial del país".

DOÑANA

Rodríguez ha recordado que "el país demanda ecologismo y se levanta ante amenazas, en estos momentos, a los parajes naturales más emblemáticos de Europa, como es Doñana", en alusión al proyecto de ley de PP y Vox sobre el regadío en este parque natural. "Tan importante es defender el cuidado de vuestra ría (la de Bilbao) como defender un parque nacional patrimonio de la humanidad", ha dicho a los bilbaínos.

También ha defendido que "tan importante es una política integral de vivienda para el conjunto de España como rehabilitar todos los barrios de la ciudad; tan importante es atender una política estratégica de empleo como cuidar a cada familia que atraviesa dificultades con recursos específicos", como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el bono social térmico, "en definitiva, todo el despliegue de protección social del Gobierno".

Tras apuntar que, en estos momentos difíciles, "la socialdemocracia se ha reivindicado útil", ha explicado que afrontan "una campaña desde el optimismo de saber" que han "roto con algunos de los discursos neoliberales, aquellos que decían que era imposible subir salarios".

En este contexto, ha puesto en valor la reforma laboral, "que también en Bilbao y en Euskadi han dado sus frutos en forma de mejores empleos, más estables y de mejores salarios". Asimismo, ha dicho a quienes proclamaron que, "para sostener el sistema público de pensiones, no quedaba otra que congelarlas", que las han aumentado y están "llenando de nuevo la hucha que el PP vació".

"Nuestro país y su Gobierno han sido capaces de revertir los retrocesos que sufrimos en la anterior crisis. El Gobierno no quiere que España ni Euskadi ni Bilbao se queden en la casilla de salida. Después de la adversidad, queremos avanzar. Y por eso estamos apuntando una política estratégica en el ámbito industrial", ha manifestado.

Isabel Rodríguez ha remarcado que Euskadi y Bilbao "son cunas de la industrialización" y, por eso, el Ejecutivo "se ha comprometido también con la industria" en la capital vizcaína y en la Comunidad Autónoma. En esta línea, ha remarcado el PERTE del vehículo eléctrico, "que sin duda va a generar oportunidades de mantenimiento de empleo, pero también de apuesta estratégica de país" en el conjunto de Europa.

"El PSOE está marcando la agenda, no solo en este país, con propuestas tan importantes como la Ley de vivienda, no sólo en el ámbito europeo cambiando la estructura de la política energética de Europa, sino que, ante desafíos como una guerra en Ucrania como consecuencia de la invasión de Putin; ante los desafíos del cambio climático, España no es espectadora, se hace escuchar y su presidente tiene una intensa agenda internacional, donde nuestro papel y nuestra reivindicación de los valores de la socialdemocracia son hoy tenidos en cuenta", ha enfatizado.