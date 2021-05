El Gobierno avisa de que la reforma de la Constitución sobre discapacidad no abre ningún proceso constituyente

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha dejado claro este miércoles que la reforma del artículo 49 de la Constitución que ha impulsado el Ejecutivo para acabar con el término 'disminuido' no supone abrir un proceso constituyente ni "abre ningún melón" para tratar otros asuntos.

"No es en lo que estamos, no es en lo que está el Gobierno ni de lejos", ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión Constitucional en el Congreso, tras plantear algún grupo parlamentarios como ERC la necesidad de llevar acabo otras reformas de mayor calado, y alertar el PNV de que el debate de esta norma podrá ser usado para ponerlos sobre la mesa.

Según Calvo, "no se abre ningún melón", aunque ha reconocido que "dar vueltas" con esto es "un asunto recurrente para la parte que quiera usarlo, en función de sus ideas políticas, como es lógico". "Esto es así de siempre", ha señalado.

No obstante, ha defendido que esto no tiene que impedir que se planteen los cambios puntuales de la Constitución que se consideren necesarios. "Si esto es así, no hacemos nada, no haríamos nada nunca, porque tendríamos que planteárnoslo todo", ha apostillado.

Por ello, ha negado de plano que el Gobierno se plantee abrir un proceso constituyente. "El Gobierno lo que quiere es hablar con todos los grupos para que podamos hacer la modificación del artículo 49 para dejar de llamar a nuestros compatriotas disminuidos", ha defendido.

Así lo ha asegurado, después de que la diputada de ERC, Carolilna Telechea, le planteara la necesidad de reformar lo relativo al ejercicio de los referéndums. "No deja de sorprender la facilidad con la que se puede cambiar la llamada Carta Magna a conveniencia", ha criticado, antes de denunciar que actualmente la Constitución es, a su juicio, "como las lentejas" porque "o las tomas o las dejas", y criticar su "desfase generacional".

Por su parte, el diputado de En Comú y portavoz de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, ha aprovechado para criticar que se mantenga la inviolabilidad del jefe del Estado en la Constitución. "La inviolabilidad real no puede seguir siendo coartada para que jefes de Estado no sean objeto de investigación y control", ha avisado.