El Gobierno de Brasil propone seis nombres para el consejo de Petrobras, de los cuales tres son militares

Los ministerios de Minas y Energía y Economía de Brasil han enviado a Petrobras una propuesta de seis candidatos para el consejo de administración de la compañía, entre los que se encuentran tres militares.

Entre los nombres propuestos por el Ejecutivo de Jair Bolsonaro se encuentran los militares Joaquim Silva e Luna, que reemplazará al consejero delegado Roberto Castello; el actual presidente del consejo, Eduardo Bacellar Leal, y el ingeniero industrial Ruy Schneider.

La proposición, que recoge también los nombramientos de Marcio Andrade, Murilo Marroquim y Sonia Julia Sulzbeck, se produce una semana después de que cuatro miembros del consejo de administración presentaran su renuncia a ser reelegidos tras la destitución de Castello.

Además de los nombres anunciados en el día de hoy, el Gobierno ha notificado que todavía puede proponer dos nombramientos más.

En un comunicado remitido a la Comisión de Valores Mobiliarios (CMV), la petrolera ha detallado los perfiles de cada uno de los candidatos.

Eduardo Leal Ferreira, actual presidente del consejo de administración Petrobras, ha desarrollado prácticamente toda su carrera en ocupaciones militares. Así, es almirante del Escuadrón de Reserva, fue comandante de la Armada de Brasil hasta enero de 2019 y realizó cursos de posgrado en la Escuela de Guerra Naval de Brasil y la Academia de Guerra Naval de Chile.

Entre los cargos que ocupó, cabe mencionar el de capitán de Puertos de Río de Janeiro y director de Puertos y Costas, cuando tuvo la oportunidad de estrechar vínculos con actividades 'offshore' relacionadas con la industria petrolera.

Por su parte, Joaquim Silva y Luna es en la actualidad director general brasileño de Itaipu Binacional, además de general del Ejército retirado. Entre 2014 y 2019, ejerció como ministro y secretario general de Defensa.

En el ejército llegó a ser general de Brigada, general de División, jefe de la Oficina del Comandante del Ejército y jefe de Estado Mayor, entre otros cargos.

Por su parte, Ruy Schneider, además de ingeniero industrial y actual presidente del consejo de administración de Eletrobras, es oficial de la Marina. En el ámbito empresarial, ha acumulado experiencia como ejecutivo en empresas como Xerox do Brasil, Banco Brascan de Investimento, Banco do Montreal, Grupo Multiplan e INB Indústrias Nucleares do Brasil.

Schneider se desempeñó como miembro del consejo asesor de mercado de capitales del Banco Central, participando en el asesoramiento en la preparación del programa de conversión de deuda externa. Es presidente del consejo de administración de la Liga do Reserva Naval de Brasil.

De su lado, Márcio Andrade Weber es ingeniero civil de formación, con especialización en ingeniería petrolera. Se incorporó a Petrobras en 1976 y trabajó durante 16 años en la empresa, donde ocupó varios altos cargos en el exterior.

Fue miembro de la Dirección de Servicios de Petrobras Internacional (Braspetro) y director de Petroserv SA.

Murilo Marroquim de Souza es geólogo por la Universidad Federal de Pernambuco, con una maestría en geofísica de la Universidad de Houston, Texas (Estados Unidos). Ha trabajado en la industria petrolera durante 47 años, habiendo trabajado en más de 20 países de América, Europa, África y Asia.

Trabajó para Petrobras entre 1971 y 1994, donde ocupó varias funciones gerenciales en el área de exploración y producción. También ejerció como directivo de IBM para la Unidad de Soluciones para la Industria Petrolera en América Latina, entre otros cargos.

Por último, Sonia Julia Sulzbeck Villalobos tiene una licenciatura en Administración Pública y un master en Administración de Empresas con especialización en finanzas, ambas de la Escuela de Administración de Empresas de São Paulo.

Villalobos trabajó de 1987 a 1989 en el Banco Iochpe como analista de inversiones y de 1989 a 1996, ejerció como jefa del departamento de Análisis de Inversiones en Banco Garantia.

De 2012 a 2016, Sonia Villalobos trabajó como socia fundadora y administradora de fondos de capital en América Latina para Lanin Partners. Villalobos es miembro del consejo de Administración de Telefónica de Brasil y de Latam Airlines Group. Fue miembro del consejo de Petrobras desde mayo de 2018 hasta julio de 2020.