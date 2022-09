Gobierno C-LM celebra la enmienda del PSOE por ser un ataque a "la línea de flotación" de las mafias de la okupación

TOLEDO, 28 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado la enmienda introducida por el PSOE al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia que, según ha asegurado su portavoz, Blanca Fernández, es un ataque a "la línea de flotación" de las mafias de la ocupación ilegal de viviendas.

Preguntada por los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido esta miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno esta semana, Blanca Fernández se ha mostrado satisfecha por esta enmienda, que propone desalojar a los okupas en un máximo de 48 horas.

Según ha afirmado la también consejera de Igualdad, ésta es una reivindicación que ha liderado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "haciendo consciente" de alguna manera al Gobierno de España de una realidad que es "difícil" en algunos lugares de la región y, por supuesto, del resto de España.

Dicho esto, ha comentado que la 'okupación' es un fenómeno que hay que combatir "con eficacia" y no se puede caer "en la demagogia" de decir que las personas que pegan "una patada en la puerta" tienen derecho a hacerlo. "No es así", ha señalado Fernández, quien ha defendido que los propietarios tienen derecho a preservar su propiedad y, en cualquier caso, a "no desesperarse" ante un proceso judicial "eterno" que no resuelva sus problemas o que tarde tanto en resolverlos que cuando los resuelve "ya es demasiado tarde".

Por lo tanto, ha destacado la portavoz, la enmienda que presenta el PSOE en este momento "va justo a la línea de flotación de lo que entendemos que son los problemas que en este momento están dificultando a las familias que tienen un problema de ocupación".

La propuesta socialista establece un tiempo máximo de 48 horas para que el juzgado establezca medidas cautelares de desalojo y habilita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a que realicen atestados sobre una situación de ocupación y que esos atestados pueden servir para abrir una denuncia y para abrir una instrucción judicial. También reduce los tiempos de espera.

Finalmente, Fernández ha recordado que las Cortes castellanomanchegos aprobaron una ley para luchar contra la ocupación que fue remitida al Gobierno de España. "Muchos pensaron que eso no iba a tener resultado y, finalmente, esa propuesta y la presión ejercida por Page en primera persona ha servido", ha concluido.