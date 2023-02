Gobierno de C-LM descarta el "enfrentamiento territorial" e insiste en que el Tajo tiene que tener caudal mínimo

CUENCA, 2 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, ha negado que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiera fomentar un enfrentamiento por el agua con el Levante. "No queremos enfrentamiento territorial, no lo hemos buscado nunca. Tenemos claro que el agua para beber no se la podemos negar a nadie, pero el Tajo es un río tiene que tener un caudal mínimo".

De este modo ha reaccionado el vicepresidente, después de que el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, considerase este miércoles que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ya tiene lo que quería", es decir, "enfrentamiento, tensión y crispación entre territorios y comunidades autónomas" tras la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de personarse en los tribunales para defender el acuerdo alcanzado con el Estado en materia de agua.

De igual modo, el vicepresidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a arremeter contra el PP regional, destacado que sus responsables "callan sobre el tema del trasvase Tajo Segura mientras que siguen pidiendo la instalación del ATC en Villar de Cañas".

"En los dos casos, en Gobierno de Castilla-La Mancha tiene claro que vamos a defender los intereses de esta tierra: no tener el cementerio nuclear en nuestra tierra y por defender el caudal mínimo del Tajo", ha concluido, durante a la inauguración del Observatorio de la laguna de El Hito..