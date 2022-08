El Gobierno califica de "frivolidad" el no del PP al ahorro energético y dice que ultima conversaciones con los partidos

Carga contra Feijóo al que acusa de rechazar la ayuda de 400 euros a los estudiantes, el transporte gratuito o 450 millones a los transportistas

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha calificado hoy de "frivolidad" el 'no' del PP al decreto Ley del Gobierno con medidas para el ahorro energético que se prevé convalidar el próximo jueves en el pleno del Congreso. En cualquier caso, ha señalado que el Ejecutivo está "ultimando conversaciones" con los grupos políticos en el Parlamento para lograr los apoyos y sacar adelante estas medidas.

Así respondía la Portavoz del Gobierno este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al anuncio, realizado ayer mismo por los populares, de que votarán en contra de ese Decreto Ley si no se corrigen las "frivolidades" que contiene.

Isabel Rodríguez devolvía el calificativo a los populares al asegurar que lo que la parece una "frivolidad" es la forma en que ha respondido el PP al que ha acusado de haber tenido 23 días para leer el contenido de las medidas y, a pesar de ello, dan la impresión, según ha dicho, de desconocerlas.

Además, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo al retarle a que pregunte en la estación de Atocha o la de Sans si los ciudadanos consideran una frivolidad tener el transporte gratuito, contar con 100 euros más en las becas al mes de aquí a fin de año o los 450 millones de euros en ayudas para los transportistas. Dicho esto, ha exclamdo: "esperábamos algo más del PP, están en otro tiempo, en el pasado".

En cualquier caso, la Portavoz ha explicado que el Gobierno está trabajando para que el Decreto Ley salga adelante con el apoyo de otros grupos y para ello, ha dicho, está "ultimando conversaciones" con el resto de los partidos para que el jueves sea aprobado en el Parlamento.

Así, ha recordado que el Ejecutivo está pidiendo el apoyo de todas las fuerzas políticas a este Decreto Ley desde el 1 de agosto. En este contexto, ha señalado que han estado intentando contactar durante este mes con el resto de grupos, aunque ha admitido que algunos estaban de vacaciones, y que van a seguir haciéndolo en las próximas horas. "Esperamos contar con ese apoyo mayoritario", ha remachado.

Según la ministra, los ciudadanos no entenderían que ningún grupo político pueda decir "no" a las becas, las ayudas al transporte o los abonos gratuitos para desplazarse. "Es tan de sentido común que esperamos un acuerdo mayoritario para sacarlo adelante", ha remachado.

En cuanto a la petición del PP de realizar modificaciones, ha recordado que se trata de un Decreto Ley que incluye las medidas de un acuerdo en la Unión Europea para reducir el consumo energético en un 7%, por lo que no se puede modificar, según ha dicho, pero ha pedido al PP que utilice otro camino para realizar sus propuestas. "No se entiende que el PP no se haya aprendido los trámites parlamentarios", ha espetado.

CONVERSACIONES CON LAS CCAA PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA

También ha recordado que están trabajando ahora en un plan de contingencia con las CCAA para culminar el proyecto de ahorro energético. De hecho, ha incidido en que el Gobierno mantiene conversaciones permanentes con las autonomías y los grupos políticos y "por tanto, con el PP". En este contexto, ha recordado que días antes de aprobar el Decreto Ley, el presidente del Gobierno mantuvo reuniones con tres presidentes autonómicos del PP con los que "abordó esa cuestión" y también se planteó en la Comisión Nacional de la Administración Local.

No obstante, Rodríguez ha rechazado la propuesta del PP de prolongar la vida útil de las centrales nucleares asegurando que este partido no es que esté "en el siglo pasado" sino que está "más allá".

Y ha recordado que este Gobierno planteó la lucha contra el cambio climático y el tiempo les está "dando la razón" después de ver la virulencia de los incendios de este verano, las altas temperaturas de las que "no hay registros" en el pasado, el estado de los embalses y el problema del agua.

"Son consecuencias claras del cambio climático y hay que combatirlo con políticas distintas", ha exclamado alegando que su Gobierno está siendo capaz de hacerlo con los fondos europeos. "Tenemos clara la hoja de ruta: combatir cambio climático y estas no son las políticas del pasado que abraza Feijóo", ha precisado.