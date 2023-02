Gobierno catalán avisa que no validará planes para el Aeropuerto que dañen el entorno y apunta a mejorar su gestión

Defiende "escuchar" al territorio tras el plan estatal que permite eólica marina en Roses (Girona)

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, ha avisado de que su departamento no validará ningún proyecto sobre el Aeropuerto de Barcelona-El Prat que dañe la biodiversidad de la zona, y ha instado al grupo de trabajo que abordará su modernización a estudiar mejoras en su gestión.

"Quizás a veces las cosas si se gestionan mejor no hacen falta según qué inventos", ha afirmado en rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu junto a la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Jordà ha recordado que el acuerdo de Presupuestos entre el Govern y el PSC plantea estudiar desde una comisión técnica "cómo hacer compatible" un aumento de la capacidad del Aeropuerto con la biodiversidad del entorno.

"Esto es una cosa. La otra cosa es la opinión que tenga el departamento o la consellera", ha afirmado Jordà, que ha subrayado que su Conselleria es la autoridad ambiental en Cataluña y que su objetivo para 2023 es desplegar la ley contra el cambio climático.

EÓLICA MARINA EN ROSES

Sobre el plan de la energía eólica marina que ha aprobado el Gobierno, y que incluye la posibilidad de un parque en Roses (Girona), Jordà ha explicado que el Ejecutivo central la avisó de que le daría luz verde este martes y que, con anterioridad, la Generalitat hizo alegaciones al proyecto.

Jordà ha defendido "escuchar al territorio" antes de impulsar cualquier iniciativa en el Cap de Creus, y ha subrayado que la apuesta de la Generalitat es instalar primero una plataforma de pruebas para ver cómo interactúan infraestructuras de eólica marina con el ecosistema marítimo.

"Yo no he visto cómo está dibujado este Plan de Ordenación del Espacio Marino (Poem), porque aquí no hay ningún proyecto concreto. Se sacará a subasta un espacio con unas condiciones que no he visto y no puede analizar", ha dicho, preguntada sobre el posicionamiento de la Generalitat.

Aun así, y ante las críticas de entidades a instalar eólica marina en Roses, ha advertido de que la prospección energética de Cataluña para 2050 "prevé eólica marina".