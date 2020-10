El Gobierno catalán decidirá quién participa en la Conferencia de Presidentes en función del orden del día

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La consellera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha afirmado este martes que el Ejecutivo catalán decidirá qué conseller asistirá a la Conferencia de Presidentes del lunes 26, que se celebrará de manera telemática para abordar el reparto de los fondos de recuperación europeos junto a la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, en función del orden del día.

"Cuando tengamos el orden del día decidiremos quién asiste", ha dicho en rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu al ser preguntado por si tienen decidido si irá el vicepresidente, Pere Aragonès, u otro conseller.

Budó ha asegurado que la Generalitat participará en el encuentro porque quiere "que se pueda escuchar la voz de Cataluña y para expresar la voz de Cataluña" en este debate, pero ha insistido en que todavía no han decidido quién asistirá.

Al no haber presidente tras la inhabilitación de Quim Torra, las funciones de presidente recaen en Aragonès, de manera que en principio le correspondería también la función de representar a la Generalitat en la Conferencia de Presidentes, pero Budó no ha aclarado si participará él u otro conseller.

Tampoco ha concretado qué mecanismo jurídico se utilizaría para delegar la representación de la Generalitat en algún conseller que no fuera Aragonès, que ejerce las atribuciones del presidente tal y como establece el decreto que aprobó el Govern después del cese de Torra.

Budó ha recalcado que, si Torra no hubiese sido inhabilitado, no habría dudas de quién asistiría a la reunión: "Tenemos que recordar que no tenemos presidente. Lo tenemos que hacer visible".