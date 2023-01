Gobierno catalán: la detención de Dani Alves demuestra que "la violencia sexual no queda impune"

Asegura que tendrá el mismo trato que el resto de internos: "No recibirá ningún trato de favor"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern catalán, Patricia Plaja, ha considerado este martes que la detención del futbolista Dani Alves demuestra que "sea quien sea el presunto agresor sexual, la violencia sexual no queda impune".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu después de que el Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona decretase prisión provisional sin fianza para Alves por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en la discoteca Sutton el 30 de diciembre.

"Este caso demuestra que la impunidad con la que han actuado o actúan algunos personajes públicos, gente con poder, ha terminado", ha subrayado Plaja, que ha constatado que hay leyes y protocolos que protegen a las víctimas.

Tras explicar que la discoteca en la que ocurrieron los presuntos hechos aplicó el protocolo contra el acoso sexual, ha enfatizado el "valor" de las víctimas al denunciar.

"Son víctimas que ya no callan, que denuncian y señalan a sus agresores. Son mujeres valientes, que dicen basta", ha destacado la portavoz del Govern, tras añadir que aún queda mucho camino por recorrer.

BRIANS 2

También ha explicado que la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat acordó trasladar al futbolista a la prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), para "garantizar su seguridad y la normal convivencia en el módulo residencial".

Al preguntársele si Alves recibirá trato de favor, Plaja ha dejado claro que no: ""No recibirá, en ningún caso, ningún trato de favor. No sería necesario especificarlo. Tendrá exactamente el mismo trato que se dispensa al resto de internos".