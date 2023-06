El Gobierno catalán envía "una circular" a piscinas municipales para que permitan hacer 'topless'

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha destacado que el Govern ha enviado "una circular" a las piscinas municipales catalanas para que permitan hacer 'topless' en sus instalaciones, ya que asegura que ha se estaban produciendo situaciones de discriminación en algunas piscinas.

En rueda de prensa este martes, ha concretado que la circular que ha enviado el Govern defiende que "no se puede excluir a nadie de determinados servicios basándose en la manera en cómo va vestida", y ha llamado a no normalizar que no se permita hacer 'topless' o que las mujeres no puedan amamantar a sus hijos en las piscinas públicas.

"El hecho de que alguien pueda ser discriminado por si lleva uno u otro bañador, hoy en día en el siglo XXI, no debe continuar pasando", ha subrayado la portavoz del Govern, que ha concretado que solo es imprescindible que todo el mundo lleve un bañador adecuado, que garantice la higiene personal, y que cubra los genitales.

Fuentes del Govern han explicado a Europa Press que la Conselleria de Igualdad y Feminismos envió esta circular el 22 de marzo, y la portavoz del Govern ha añadido que también se están poniendo en contacto con comunidades de propietarios para que también se permita hacer 'topless' en piscinas de uso comunitario.

"Las comunidades de propietarios son privadas, pero hay espacios de uso compartido en los que no significa que puedan vulnerar derechos", ha sostenido Plaja, que ha recordado que toda persona que se sienta discriminada por este motivo puede denunciarlo en la oficina de no discriminación de la Generalitat.