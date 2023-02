Gobierno catalán quiere hacer "plenamente operativas" este añó otras siete 'embajadas' en el exterior

Choca con Junts y asegura que quiere dotar a las delegaciones de más recursos y capacidad

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, ha explicado que destinarán 15 millones de euros a desarrollar y consolidar las delegaciones catalanas en el exterior en los Presupuestos, un millón y medio más en relación al anterior, con la voluntad de hacer "plenamente operativas" las siete que aún no lo están del total de 20 abiertas.

"Cuándo termine el año, tendremos más delegaciones que nunca en funcionamiento", ha recalcado este lunes en su comparecencia en el Parlament para desgranar las partidas presupuestarias del departamento.

Según Serret, este año pondrán en marcha las siete delegaciones que aún no están plenamente operativas y estudiarán, de acuerdo con las prioridades del plan estratégico de Acción Exterior, aquello que consensúen con todo el Govern, los departamentos y entidades que hacen acción exterior "si y cuáles es necesario abrir en el futuro".

Y es que, ha apuntado, es prioritario para el Govern el desarrollo y consolidación de todas las delegaciones en el exterior, y para ello ve necesario que la de Japón, Andorra, Corea del Sur, Brasil, Senegal, Sudáfrica y la de Cono Sur estén totalmente operativas para que sea "útiles".

"Lo que no transforma ni genera más credibilidad en proyectos de país son anuncios vacíos y especulaciones. Lo que transforma de verdad es tener delegaciones plenamente operativas, no anuncios", ha subrayado Serret, que ha acusado a Junts de querer hacer polémica con esta cuestión al culparla de haber puesto fronteras a la política exterior.

La consellera lo ha negado y ha asegurado que quieren que las delegaciones dispongan de "equipos, recursos, sede y la capacidad de actuación necesaria para poder ejercer".

Todo ello se enmarca en un presupuesto total del departamento que supera los 105 millones de euros, un incremento "relevante a nivel estratégico" del 17% respecto al año anterior porque, a su juicio, permite avanzar en su consolidación.

COOPERACIÓN

Entre los aspectos que Serret también ha enfatizado ha sido la partida de 47 millones que se destina a cooperación al desarrollo, diez más que en las anteriores cuentas: 45 se destinarán a la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) y dos a la dirección general.

Pese a ser consciente de la cifra no representa el 0,7% del Presupuesto que demanda el sector, ha apuntado que presionarán "para más, pero no se puede perder ninguna oportunidad", y ha añadido que trabajan en un fórmula que quieren que sea consensuada para hacer viable este porcentaje sea cual sea el contexto.

Otro eje de su departamento es el de situar al Governe como "un socio fiable y activo del proyecto europeo" en un año en el que, ha precisado, asumirán la presidencia de la Euroregión Pirineos Mediterráneo y retomarán su participación en organismos como el Comité Europeo de las Regiones.

Además, destinará recursos a acercar la realidad socioeconómica catalana al cuerpo consular presente en Barcelona; seguirán impulsando convocatorias de subvenciones para la internacionalización de entidades de la sociedad civil y de entes locales, y aumentarán la dotación de convocatoria de becas para que jóvenes puedan hacer estancias de prácticas en organizaciones internacionales.

También mantendrá la convocatoria de ayudas para la comunidad catalana en el exterior, y ha anunciado que crearán un portal único que agrupará "todos los servicios" que pueden ser de interés para este colectivo.

CONFLICTO POLÍTICO

Para Serret, también deben seguir explicando que en Cataluña "hay un conflicto político más vivo que nunca", que trabajan para buscar una solución política, y que con este objetivo seguirán sentados en la mesa de diálogo con el Gobierno

Así, ha reivindicado la propuesta del acuerdo de claridad por ser "democrática, inclusiva, viable y homologable a nivel internacional, y a fuera se entiende perfectamente, como también se entiende la negociación".

DEBATE

El diputado de PSC-Units David Pérez ha manifestado su satisfacción ante un proyecto de Presupuestos que apoyarán, y en materia de acción exterior ha celebrado el incremento que incluye en el ámbito de la cooperación y la solidaridad sin querer entrar "en peleas y debates estériles" sobre otros aspectos.

Por contra, el diputado de Junts Josep Rius ha lamentado que se apueste por un acuerdo de claridad y una mesa de diálogo que considera que no da frutos y perjudica al independentismo, y ha acusado a Serret de ceder ante los socialistas ante su demanda de congelar la red de delegaciones catalanas en el exterior: "Es un acuerdo firme y un error histórico. No es una acción exterior en clave de país, es en clave de un conformismo autonomista que no me gusta y al país tampoco".

Desde la CUP, el diputado Carles Riera ha asegurado que el Govern ha conseguido "que se hable de represión y de los excesos del Estado, pero no que se hable de la resolución democrática del conflicto ni en términos de autodeterminación, referéndum ni de amnistía", también cree que se desacelera el impulso de las delegaciones catalanas en el exterior y ha criticado que no se destine el 0,7% a cooperación.

También ha lamentado que no se logre este porcentaje en materia de cooperación la diputada de los comuns Susanna Segovia, destacando que su grupo fracasó en su intento de conseguir más recursos para esta partida, y pese a considerar "necesarias" las delegaciones catalanas en el exterior, no cree que deban ir en detrimento del presupuesto en cooperación al desarrollo.

El diputado de ERC Ruben Wagensberg ha destacado que la voluntad del Govern es llegar al 0,7% en cooperación, y que para ello deben intentar que la partida siempre aumente y blindarla de posibles recortes, además de defender que el departamento apueste por hacer "plenamente operativas" siete de las 20 delegaciones en el exterior que están abiertas.

Sin embargo, el diputado de Vox Jordi Terradas ha censurado que haya "más embajadas ilegales", ha criticado el modelo de cooperación al desarrollo del Govern y ha cargado contra el acuerdo entre PSC y ERC para aprobar las cuentas.

Para el diputado de Cs Nacho Martín Blanco, es cuestionable en términos constitucionales una parte importante de lo que incluye el presupuesto del Departamento, ha pedido "no alimentar la ficción de explicar al mundo de que en Cataluña hay un conflicto político" y ha lamentado el acuerdo entre socialistas y republicanos, también por la cuestión de las delegaciones en el exterior.

Según la diputada del PP Lorena Roldán, no están en contra de que la Generalitat haga acción exterior pero "el problema es para qué se está utilizando", criticando así las delegaciones catalanas en el exterior y que se quiera explicar el conflicto catalán en el mundo, entre otras cuestiones.