El Gobierno celebra la aprobación de sus terceros presupuestos frente a la "falta de empatía de Feijóo"

Reivindica el acuerdo frente a los "agoreros y catastrofistas" en referencia al PP

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha celebrado este martes la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, las terceras cuentas públicas que logra pactar la coalición, frente a la "falta de empatía" del líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo.

Así, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo, que ha presentado con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Rodríguez ha puesto en valor el pacto frente a "los agoreros y los del cuanto peor mejor", en referencia al PP, que pronosticaban que la coalición de PSOE y Unidas Podemos no lograrían aprobar una solas cuentas públicas, según ha indicado.

"Frente a esos agoreros y catastrofistas que desean el miedo y la intranquilidad de la ciudadanía", la portavoz ha sostenido que el Gobierno aporta estabilidad a España y al futuro de la economía. "Permite mantener esa hoja de ruta frente a la adversidad para la inmensa mayoría" de la población, ha apuntado.

ACUSA A FEIJÓO DE NEGAR LA POBREZA

En referencia a Feijóo, ha afirmado que "negar la pobreza hoy" supone "una absoluta falta de empatía" con las familias y especialmente con los 2,4 millones de niños que están en riesgo de exlcusión, --200.000 de ellos en riesgo severo de pobreza, ha precisado--. A continuación ha señalado que el proyecto de PGE que se presentó hoy trata de dar respuesta a esta situación.

"Son los presupuestos que van a permitir los avances que nos habíamos planteado al inicio de la legislatura, reforzados con la inyección de los fondos de recuperación. Frente al ruido y la estridencia, estabilidad seguridad y protección", ha trasladado.

En los mismos términos se ha expresado Montero, que también ha calificado como "falta de empatía absoluta" las palabras de Feijóo en las que criticó que el presidente del Gobierno hablara de ricos y pobres porque lo consideraba un debate antiguo. Para la ministra es probable que los que no tienen problemas para llegar a fin de mes lo consideren un debate viejo, aunque a su juicio la realidad de muchas familias es distinta.

TODOS LOS CIUDADANOS BENEFICIADOS DIRECTAMENTE

Contestaban así a Feijóo que afeó este lunes al jefe del Ejecutivo que recupere "un mensaje muy antiguo" al "volver otra vez a hablar de ricos y pobres", y que "señale a las empresas" con "nombre y apellidos en algún caso", algo que, según ha recalcado, "en la UE no se hace".

En la misma línea, Montero ha defendido que estas son las cuentas de la mayoría social y que todos los ciudadanos se pueden sentir reflejados e identificar partidas que les van a beneficiar de forma directa. "Les invito a que hagan la prueba", ha señalado.

La ministra ha defendido las cuentas --las más expansivas de la democracia-- frente al "darwinismo social" y el "sálvese quien pueda" que a su juicio propone el PP y se ha mostrado convencida de que serán capaces de sacarlos adelante en el Congreso de los Diputados.

DOS MODELOS DE SOCIEDAD

A este respecto, Montero considera que hay dos modelos de sociedad "muy claros", el del Gobierno y el de Feijóo que, según ha expresado, sigue pensando que proteger a las élites es la fórmula para que el país pueda avanzar. Sin importarle, ha añadido, que esa merma en la recaudación pueda debilitar el Estado del Bienestar.

Sin embargo, en esta línea, Montero ha dicho que el PP "no se termina de explicar" y les ha acusado de rectificar en su propuesta de bajar impuestos después de comprobar los efectos que tuvo el anuncio de Reino Unido, de una bajada generalizada a las rentas altas.

Así, ha afeado al responsable económico del PP, Juan Bravo que este lunes dijera que no querían bajar todos los impuestos pero que a ella le preguntaran todos los días por bajadas de tributos como el IVA. Montero ha reiterado que las bajadas generalizadas de impuestos son malas para la economía y ha reclamado que voten a favor del proyecto de PGE. "Si no, seguiremos pensando que ellos a quien protegen es a la élite económica"

HA EMPEZADO LA NEGOCIACIÓN CON ERC

Por otro lado, la ministra fue cuestionada sobre las declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que afirmó que los PGE de 2023 "empiezan mal" al no existir un acuerdo sobre la Ley de Vivienda y adelantó al PSOE y a Unidas Podemos que ERC no aceptará presiones para forzar su apoyo al proyecto presupuestario del Gobierno.

A este respecto, Montero se ha limitado a decir que si Rufián se había expresado así significa que "empieza la negociación". Además, en esta línea fuentes gubernamentales han añadido que asumen que ERC pondrá encima de la mesa de la negociación esta norma, igual que el pasado hizo con la Ley Audiovisual.

DESTACA QUE PAGE NO HA ANUNCIADO UNA DEFLACTACIÓN

Por último, al ser preguntada por el anuncio de deducciones fiscales via IRPF para rentas inferiores a 30.000 euros al año, realizado por el presiente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, Montero ha contestado que tenía que ver el detalle porque no conocía la medida pero que imaginaba que sería mediante deducciones y no a través de una deflactación del impuesto.

El Gobierno se ha venido oponiendo a esta fórmula, propuesta por el PP y adoptada también por el presidente de la Comunidad Valenciana , Ximo Puig, que anunció una rebaja en esta línea para renta de menos de 60.000 euros.