El Gobierno de Chile ve "indispensable" aprobar la reforma tributaria y apela a mirar a largo plazo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, ha calificado como indispensable que todo el sistema político se ponga de acuerdo para hacer viable la reforma tributaria e ir más allá con la aprobación de un pacto fiscal ya que todo el mundo sabe que es un asunto que se debe abordar y comprende su necesidad.

Además, Grau ha apelado a tener una visión a largo plazo para llevar a cabo esta reforma para evitar que cada cuatro años, y con todos los gobiernos, se vuelva a debatir este asunto.

"Sería ideal tener claridad respecto a lo que va a pasar en horizontes largos porque estos son los que nos interesan como país. Seguir hablando sobre este tema cada cierto tiempo no ayuda mucho a dar certezas en cuanto a inversión y crecimiento" ha explicado en una entrevista radiofónica.

Este es uno de los interrogantes que han planteado desde la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la principal organización empresarial de Chile en una reunión celebrada el pasado martes con el ministerio de Hacienda, además de centrar el foco en la necesidad de hacer un gasto eficiente por parte del Estado.

Desde el Gobierno han defendido que creen "totalmente" en el buen uso de los recursos públicos, lo que se ha demostrado en el último año 2022, tras conseguir cerrar las cuentas públicas con superávit. "Se ha visto nuestro compromiso en la práctica", ha sostenido.

PUNTOS COMUNES

Pese a que todavía no hay un consenso claro, el ministro ha asegurado que hay una idea bastante generalizada sobre la necesidad de esta reforma, que se apoya en los números de ingresos y gastos. El objetivo del Gobierno es expandir los derechos sociales, para lo que necesita contar con unos recursos que no tiene.

"Está muy claro que Chile necesita más recursos fiscales. Todo el espectro político sabe perfectamente que no alcanza para los desafíos que tenemos. Uno no puede comprometer gastos permanentes si no tiene ingresos permanentes", ha comentado.

Por este motivo, con esta reforma tributaria se busca recaudar más y que estos ingresos procedan principalmente de las personas con los ingresos más altos. "Una vez se tenga claro cuáles son los objetivos, ya se analizarán las herramientas", ha planteado.