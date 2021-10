El Gobierno de Colau no ve "las condiciones" para que Barcelona acoja la Exposición Universal 2030

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El comisionado de Promoción de Ciudad de Barcelona, Pau Solanilla, ha explicado este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda que "no se dan las condiciones" para que la capital catalana sea la sede de la Exposición Universal en 2030.

Lo ha dicho durante su intervención en respuesta a una proposición de Junts que pedía convocar a todos los grupos municipales para buscar consenso en relación a la posible presentación de Barcelona como sede de la Exposición.

A pesar de que la proposición se ha aprobado con el voto a favor de ERC, Junts, Cs, PP, BCN Canvi y la concejal no adscrita, Marilén Barceló, y la abstención de Bcomú y PSC, Solanilla ha asegurado que no se dan las condiciones "para tener éxito".

Ha detallado que había una propuesta de la sociedad civil "muy interesante e innovadora" pero que, tras dos reuniones entre el Ayuntamiento y el coordinador del Bureau International des Expositions (BIE), no terminó de encajar con el modelo de organización de las exposiciones universales.

Por otro lado, el consistorio trasladó que "la temática no encajaba" al no tener como tema central la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que la propuesta del Ayuntamiento era que fuera descentralizada a toda el área metropolitana, un hecho que no aceptó el BIE.

JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

Asimismo, ha sostenido que la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 "sí que genera consenso y complicidades con otras instituciones" y ve muchas más posibilidades para trabajar en esta candidatura que en la de Exposición Universal.

Ha insistido en que "no es que el Gobierno municipal renuncie a presentar la candidatura" y ha recordado que la ciudad está acogiendo eventos internacionales que le otorgan prestigio como el Mobile World Congress (MWC), la Capital Mundial de la Alimentación Sostenible 2021 y la de la Arquitectura, que ostentará en 2026.