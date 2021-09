El Gobierno de Colau ve las diferencias entre ERC y Junts como "el peor bloqueo" a El Prat

Los independentistas reprochan a comuns y socialistas no tener una posición conjunta sobre la ampliación

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), y el concejal de Presidencia, Jordi Martí (BComú), han asegurado este miércoles que las diferencias entre ERC y Junts son "el peor bloqueo" a la ampliación del Aeropuerto de El Prat después de que los independentistas hayan reprochado a comuns y socialistas no tener una posición conjunta sobre este tema.

Collboni ha comparecido en la Comisión de Economía a petición de ERC para informar sobre la "postura oficial" del Gobierno municipal --la cual han expuesto por separado él mismo y Martí-- y también se han debatido dos proposiciones de PSC y Junts sobre la ampliación, lo que ha conllevado un extenso debate entre los distintos grupos municipales.

La única proposición que se ha aprobado ha sido la de Junts que pedía al Gobierno central aprobar la ampliación de El Prat sin afectar a la laguna de la Ricarda y minimizar las afectaciones ambientales, con la oposición de los comuns, la abstención del PSC y los votos a favor de ERC, Cs, PP, BCN Canvi y la concejal no adscrita, Marilén Barceló.

Collboni ha defendido que el papel del Ayuntamiento en este asunto es el que la Generalitat les pidió y les otorgó asistiendo a las reuniones que se han producido y ha argumentado que tanto la alcaldesa, Ada Colau, como la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, como él mismo han tenido contactos con Aena desde octubre de 2019.

Cree que la crisis sanitaria ha condicionado el hecho de no tener un consenso suficientemente robusto, en sus palabras, y ha confiado en que "las diferencias que han truncado el proyecto, como mínimo momentáneamente," se puedan arreglar en un medio plazo.

Con todo, Collboni considera que "no es competencia del Ayuntamiento pronunciarse de manera determinante", sino de la Generalitat, del Gobierno central y de la Comisión Europea, una postura que le ha reprochado especialmente el líder de ERC, Ernest Maragall.

Por su parte, Martí se ha mantenido en la postura que han defendido los comuns desde un inicio, que es su oposición a la ampliación del Aeropuerto, y ha insistido en que "la decisión que se ha tomado finalmente es positiva", ya que considera que abre grandes oportunidades y que la mejor apuesta es la ecología y la protección del medioambiente.

REPROCHES DE ERC Y JUNTS

La líder de Junts en el consistorio, Elsa Artadi, y Maragall han reprochado a los comuns y socialistas la falta de consenso sobre esta cuestión --tanto en el Gobierno municipal como en el central-- y, en este sentido, Artadi ha asegurado que las divergencias que han roto el acuerdo no son las de la Generalitat sino las del Gobierno.

Ante estas declaraciones, Collboni les ha pedido que no hagan creer que hay unidad de criterio entre Junts y ERC: "Nos podemos haber equivocado, precipitado, haber hecho más ruido, pero no nos hagan creer lo que no es".

"La posición de Junts ha sido clara desde el primer momento, pero la de ERC no, ha ido variando. Intentar esconder que la distancia entre los dos socios de Gobierno tiende a irse distanciando es el peor bloqueo", ha sostenido Martí.

CS, PP, BCN CANVI Y BARCELÓ

La líder de Cs en Barcelona, Luz Guilarte, ha reprochado a Collboni que durante su intervención haya expresado que no es competencia del Ayuntamiento pronunciarse de forma determinante sobre la ampliación de El Prat y ha lamentado que Colau y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "presumieran" de haber trabajado de forma silenciosa para perder la inversión.

Josep Bou (PP) ha dicho que "es indiscutible" que la ampliación de El Prat es fundamental para mejorar la competitividad de Barcelona y Catalunya y ha lamentado el --bajo su punto de vista-- desacuerdo entre Junts y ERC respecto al tema, además de reprochar a este último una falta de coherencia.

Eva Parera (Bcn Canvi) ha dicho que el problema de los Comuns y de ERC no es la Ricarda, concretando que es "solo una excusa", en el caso de los primeros para evitar más turismo y en el caso de los segundos porque --en sus palabras-- prefieren oponerse a la actividad empresarial de Aena a velar por el interés de Catalunya.

La concejal no adscrita Marilén Barceló, por su parte, le ha dicho a Collboni que aunque no tenga competencias sí que tiene responsabilidades en su declaraciones y ha añadido que es normal que PSC y Bcomú tengan posiciones diferentes, pero que "genera desunión y ello inestabilidad, y eso no es bueno para la inversión".