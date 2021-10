El Gobierno confía en unir todas las fuerzas políticas necesarias para sacar los PGE y no descarta a PP y Cs

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Gobierno confía en unir "a todas las fuerzas políticas necesarias" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 y espera contar, incluso, con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, pese a que estas formaciones ya han expresado su frontal rechazo al proyecto económico del Ejecutivo y se da por descontada su enmienda a la totalidad.

"A mí me gustaría, en un momento de expansión económica y de unos Presupuestos que dan respuesta al proceso recuperación, contar con el apoyo del principal partido de la oposición y de Ciudadanos. Por qué no. No hemos descartado siquiera este escenario", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa desde Moncloa tras el Consejo de Ministros.

En este sentido, la portavoz del Gobierno ha defendido que estos Presupuestos, aprobados la semana pasada en Consejo de Ministros extraordinario y que llegarán al Congreso de los Diputados este miércoles para iniciar su tramitación parlamentaria, son los más "expansivos", ya que cuentan con el mayor capital inversor de la historia. Por ello, considera que estas cuentas públicas merecen un apoyo mayoritario de la Cámara y ha remarcado que el Gobierno trabajará para conseguir esta mayoría amplia.

"Los Presupuestos son una garantía de que podemos seguir en nuestro Plan de Recuperación y podemos seguir reforzando el Estado de Bienestar, mientras afrontamos un proceso de transformación y modernización de nuestro país", ha remarcado.

ERC, uno de los socios prioritarios para el Gobierno ha asegurado este lunes que ahora mismo votarían que no a las cuentas públicas de 2022, siendo uno de los principales escollos el traspaso de Cercanías.

Ante esto, el Gobierno ha instado a los grupos a que no descarten su apoyo a los Presupuestos sin conocer el proyecto. "Es precipitado que los grupos se manifiesten a un proyecto que desconocen", ha replicado la portavoz del Gobierno a ERC, a quienes les ha recordado la mayor cuantía inversora incluida en las cuentas públicas del próximo año. "Serán buenos en esta materia para todos los territorios del país, incluida Cataluña", ha remarcado Rodríguez.

Sobre Cercanías, la portavoz y ministra de Política Territorial ha recordado que el pasado 2 de agosto se reunió Comisión Bilateral Generalitat-Estado, tras la que esta cuestión quedó pendiente de abordar por un grupo de trabajo. "Estamos en se proceso de hablar y trabajar técnicamente", ha señalado.