El Gobierno convoca este miércoles a agentes sociales para volver a abordar el pacto de rentas

El Ejecutivo tratará de "encauzar" el pacto para dar "confianza y estabilidad" a la sociedad ante la actual escalada inflacionista

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Gobierno tiene previsto reunir este miércoles a agentes sociales --patronal y sindicatos-- para volver a abordar el pacto de rentas ante un escenario "complejo" de cara a los próximos trimestres debido a que la inflación está siendo más persistente y elevada de lo esperado.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, fue quien dio conocer que el impulso de un pacto de rentas será uno de los puntos que el Ejecutivo pretende abordar con los representantes de los trabajadores y los empresarios en la reunión de la 'Mesa de Diálogo Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia'.

En la misma línea en la que se han posicionado organismos como el Banco de España, el Ejecutivo aboga por que los agentes sociales puedan acordar un pacto de rentas para proporcionar "confianza y estabilidad" a los trabajadores, empresas y al conjunto de la sociedad ante el actual episodio inflacionista.

Así, en la reunión de este miércoles, el Gobierno tratará de impulsar, apoyar y encauzar ese diálogo entre empresas y trabajadores para contribuir a un pacto de rentas que permita seguir afrontando los retos actuales y en particular los derivados del alza de los precios.

Y es que, según los últimos datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) disparó su tasa interanual en junio hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985, principalmente por las subidas de los precios de los carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Pese a que el Ejecutivo hace unos meses sostenía que el repunte inflacionista sería "transitorio", los datos muestran que esa escalada no ha cesado, incluso con las medidas adoptadas por el Gobierno para hacerle frente. Eso sí, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que sin las medidas económicas aprobadas, la inflación sería del 15%.

Ante este escenario, Pedro Sánchez también ha vuelto a insistir recientemente en la necesidad de ese pacto de rentas. "Tenemos que ser conscientes de que los ciudadanos, la clase media trabajadora de este país, está dispuesta a apretarse el cinturón si ve que hay un reparto justo de las cargas de esta crisis económica derivada de la guerra de Putin en Ucrania", dijo Sánchez en una entrevista en 'La Sexta' la semana pasada.

En otras ocasiones, el presidente ya ha sugerido que los agentes sociales --patronal y sindicatos-- deberían llegar a un acuerdo de rentas tanto en el ámbito salarial, como en el referido a la revisión de beneficios empresariales.

Hay que recordar, no obstante, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mostrado públicamente su rechazo a este tipo de iniciativas, argumentando que en la historia de España "no hay buenas experiencias" con los pactos de rentas.

ÁLVAREZ (UGT), "SORPRENDIDO" POR EL CONTENIDO DE LA REUNIÓN

Tras conocer la voluntad del Gobierno de llevar este tema a la reunión de este miércoles, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado "sorprendido".

Álvarez ha señalado que la reunión estaba en la agenda pero ha denunciado que no conocía el orden del día y que se ha enterado del mismo por las palabras de la vicepresidenta. "Ahora nos hemos enterado, vía medios de comunicación, de que quiere hablar del pacto de rentas. Cuando las reuniones no se preparan, no me parece que el resultado vaya a ser exactamente positivo, pero vamos a ver cuáles son los planteamientos del Gobierno", ha indicado.