El Gobierno defiende el miércoles sus Presupuestos y confía en superar con holgura su primera votación

Los socios han renunciado a presentar enmienda a la totalidad y esperan la negociación para decidir su voto final

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Gobierno defenderá este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 y enfrentará el primer examen parlamentario a su proyecto, la votación de totalidad, para la que espera una victoria holgada reeditando la mayoría presupuestaria que le ha permitido sacar adelante las cuentas los dos años anteriores.

Todo ello para rechazar las enmiendas a la totalidad que han registrado el PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), Junts (4), la CUP (2), Foro Asturias (1) y los dos exdiputados de UPN de la coalición Navarra Suma, a los que se sumará en la votación el exdiputado de Cs Pablo Cambronero, integrado en el Grupo Mixto. Representan a 159 diputados, que son insuficientes para tumbar las cuentas.

UNA SOLA VOTACIÓN Y POR MAYORÍA SIMPLE

Estas enmiendas empezarán a debatirse el próximo miércoles 26. A partir de las 12.00 horas, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, subirá a la tribuna del hemiciclo para defender el proyecto, y tras una pausa el Pleno se reanudará a las 15.00 horas, con los grupos que piden la devolución del Presupuesto, de mayor a menor.

El debate proseguirá, prolongándose hasta el jueves, con el resto de grupos, también de mayor a menor a excepción del PSOE, que cerrará el debate. A su conclusión, se votarán las enmiendas a la totalidad, todas juntas ya que piden lo mismo: devolver el proyecto al Gobierno y tumbar la tramitación de las cuentas. Para superar esta votación el Ejecutivo necesita rechazar estas enmiendas por mayoría simple.

LAS DUDAS SOBRE LAS CUENTAS

El PP justifica su enmienda en que las cuentas son "absolutamente irreales y electorales", con una previsiones "superadas", mientras que Vox los ha calificado de "irresponsables, despilfarradores y ajenos a la realidad de los españoles". Ciudadanos ha centrado su rechazo en la subida al IPC de las pensiones que ve "insolidaria e insostenible".

Todos ellos cargan contra los números de Hacienda apoyándose en las dudas del Banco de España y la AIReF sobre las previsiones de crecimiento el próximo año, y por no incluir en las cuentas la probable prórroga de medidas contra la crisis de precios, que sí se contempla en el Plan Presupuestario enviado a la Comisión Europea.

LOS SOCIOS SE RESISTEN A GARANTIZAR SU APOYO

Pese a que las formaciones que han renunciado a registrar su enmienda son mayoría, varias de ellas ya han avisado de que esta decisión no predispone ningún sentido de voto, que dejan a expensas de cómo evolucionen las negociaciones abiertas.

Es el caso de Esquerra Republicana (13 votos), EH-Bildu (5), el PDeCAT (4) o el BNG (1), que justifican no presentar enmienda ahora para dar margen a estas negociaciones, pero sin descartar votar en contra cuando llegue el momento de decidir la aprobación o no de las cuentas.

"NO HAY ALTERNATIVA SIN ERC Y BILDU"

Es más, Bildu ya ha dejado claro al Gobierno que "no debe dar por hecho ningún escenario" y que "todas las opciones siguen hoy abiertas". Incluido el voto en contra el jueves. En todo caso, reconoce que las negociaciones "se han intensificado" y "avanzan", pero ha instado al Gobierno a asumir "que las fuerzas soberanistas de izquierda que componen la mayoría plurinacional y progresista son imprescindibles". "No hay alternativa que no pase por la concurrencia de los soberanistas e independentistas vascos y catalanes", reivindica.

ERC se sitúa "muy lejos de poder aprobar las cuentas" y espera la negociación para lograr mejoras "estructurales exigentes" en vivienda, energía, financiación autonómica y local, fiscalidad y la ejecución de inversiones, para las cuales pide mecanismos de cumplimiento. Asimismo eleva a "imprescindible" generar "condiciones de confianza para mantener vivas las negociaciones en marcha".

EL PNV YA CERRÓ UN PRIMER ACUERDO

Por su parte, la decisión del PNV (6 diputados) de no presentar enmienda a la totalidad se produce tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para renovar el cupo autonómico con el País Vasco "en los mismos términos y parámetros" que el acordado con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, precisamente también para sacar adelante la votación de totalidad de unos Presupuestos Generales del Estado ese mismo año.

En todo caso, su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, ha informado que la negociación sigue "abierta" en otros asuntos y ha expresado su confianza en que las conversaciones puedan dar "sus frutos en próximos días" en forma de nuevos acuerdos.

El PDeCAT, de su lado, explicó que "abortar la tramitación de los Presupuestos ahora, en plenas negociaciones, no es la actitud más responsable", mientras que el BNG se mostraba "abierto a dialogar con el Gobierno para negociar y mejorar el proyecto", sin querer aclarar en todo caso su sentido de voto la próxima semana.

CC SE OFRECE PARA UNIRSE A LA MAYORÍA PRESUPUESTARIA

Desde Más País-Equo (2 diputados) y Compromís (1) descartaban de antemano presentar enmienda y confirmaban que las negociaciones con el Ejecutivo continuaban, mientras que el PRC ya asumió desde la aprobación de las cuentas en Consejo de Ministros su intención de negociar enmiendas con el Gobierno, superada la fase de totalidad.

Teruel Existe (1) ya ha avisado al Gobierno su intención de supeditar el voto a las ayudas a empresas radicadas en zonas despobladas. Finalmente, Coalición Canaria (2 diputadas) ha anunciado que se abstendrá en la votación de totalidad, a la espera de seguir negociando con el Gobierno, que podría sumar un nuevo aliado a su mayoría presupuestaria.