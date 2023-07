El Gobierno deja sin formalizar antes del 23-J los acuerdos retributivos con LAJ, jueces y fiscales

Los tres colectivos pidieron al Ejecutivo que fuera a las urnas con "los deberes hechos"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Los acuerdos firmados por los ministerios de Justicia y Hacienda con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces y fiscales para, entre otras cosas, subirles el sueldo hasta unos 450 euros mensuales, finalmente no se ha abordado en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del próximo domingo, tal y como reclamaban los tres colectivos.

Así lo ha indicado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este miércoles, al ser preguntada expresamente sobre si se habían formalizado dichos acuerdos. "No tengo información al respecto, no se ha abordado en esta reunión, no tengo la constancia de que eso haya sido así", ha dicho.

La semana pasada, el extinto comité de huelga de los LAJ envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le instaban a que diera cumplimiento del acuerdo antes de las elecciones generales del 23 de julio.

El comité de huelga de los LAJ avisó al jefe del Ejecutivo de que "se acaba el plazo para que el Gobierno cumpla". "Y nos encontramos con que los deberes no están hechos", reprochó.

En la misma línea, tres asociaciones judiciales (AJFV, JJpD y FJI) y la totalidad de asociaciones fiscales (AF, UPF y APIF) reclamaron al Gobierno que llevara este asunto al Consejo de Ministros antes del 23-J, advirtiendo de que, en caso contrario, le llevarían a los tribunales por incumplimiento y adoptarían medidas de presión para asegurar que esos compromisos se atienden.

CONFLICTO EN JUSTICIA

Cabe recordar que estos acuerdos son fruto del conflicto laboral desatado en la administración de justicia a raíz la huelga que los LAJ comenzaron en enero y concluyeron en marzo tras conseguir, entre otras cuestiones, una subida de hasta 450 euros brutos al mes.

Durante ese periodo, y según los datos de las asociaciones convocantes, se suspendieron unos 356.000 juicios y vistas, quedaron paradas unas 424.000 demandas y se mantuvieron parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.280 millones de euros.

Posteriormente, jueces y fiscales amenazaron también con ir a la huelga si Justicia y Hacienda no se sentaban a la mesa de negociaciones. Tras ello, lograron cerrar su propio pacto en mayo, obteniendo también una subida salarial de hasta 450 euros mensuales, además de otras cosas.

En el ínterin, el 17 de abril, los funcionarios de la administración de justicia iniciaron su propia huelga indefinida para conseguir mejoras laborales de toda índole, también retributivas. En su caso, se celebraron tres reuniones pero sin que llegara a haber oferta económica por parte del Gobierno.

Los funcionarios suspendieron la huelga el pasado 4 de julio, después de que desde el Ejecutivo se les trasladara que hasta la constitución de los nuevos gobiernos --tanto central como autonómicos-- surgidos del 23-J y el 28-M no podrían negociar, según fuentes ministeriales consultadas por Europa Press.

En cifras absolutas, el acuerdo con los LAJ representó un importe total de unos 22,7 millones de euros para los 4.000 miembros de este colectivo, mientras que el cerrado para los 8.000 jueces y fiscales ascendió a 46,7 millones de euros. Ambas cantidades quedan por debajo de los 200 millones de euros que reclaman los funcionarios para las 45.000 personas que conforman el cuerpo.