El Gobierno no descarta la prórroga presupuestaria pero asegura que ningún partido ha cerrado la puerta a nuevos PGE

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno no cierra la puerta por completo a llevar a cabo una prórroga de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2024 en caso de no lograr cerrar acuerdos con todos los socios parlamentarios pero, según indican fuentes gubernamentales, ningún partido les ha trasladado hasta el momento que no apoyará unas nuevas cuentas.

Así, ante las dificultades surgidas en las últimas semana para sacar adelante la ley de amnistía, que puede afectar a la negociación de los PGE, en el Gobierno trasladan que están acostumbrados a trabajar con prórroga presupuestaria y consideran por tanto que la legislatura podría continuar aunque no hubiese presupuestos aprobados este año.

Señalan además que ya ha habido contactos con Junts, el socio que a priori plantea más dificultad al Gobierno y creen que todavía hay tiempo suficiente, a pesar de que ya ha comenzado el mes de febrero.

El plan inicial del Gobierno pasaba por presentar los PGE para 2024 en febrero o a más tardar marzo, pero su hoja de ruta se ha visto alterada por las dificultades con la ley de amnistía. Junts votó en contra de la ley porque considera que no hay garantías suficientes de que ampare a todos los implicados en el procés, en especial al expresidente Carles Puigdemont.

Esto ha obligado a devolver la norma a la Comisión de Justicia, que tiene un plazo de 15 días --hasta el 21 de febrero-- en el que los socialistas deben encontrar una fórmula que satisfaga a Junts. Este retraso ha aparcado la negociación de los presupuestos, según indican los neoconvergentes.

JUNTS ESTÁ CENTRADO EN LA AMNISTÍA, NO EN LOS PGE

En este sentido, la presidenta de Junts, Laura Borrás, afirmó este martes que su formación está centrada en aprobar la ley de amnistía antes de negociar los PGE, ya que la medida de gracia "es lo que corresponde" en este momento.

"Era uno de los objetivos de la investidura (la amnistía). Y por lo tanto, debemos ir paso a paso e ir viendo cómo se materializan estos compromisos que hemos adquirido antes de adquirir nuevos" ha sostenido.

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repite en público que está convencido de que la ley de amnistía saldrá adelante y que el texto será constitucional, las fuentes del Gobieno consultadas admiten alguna duda de que la negociación llegue a buen puerto y finalmente la norma salga adelante.

Señalan en todo caso que lo contrario sería "una pena" porque el presidente está convencido de que es una medida beneficiosa para la convivencia.