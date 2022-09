El Gobierno destina en Chipre al exembajador de Afganistán que coordinó la evacuación tras el regreso de los talibán

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la designación de Gabriel Ferrán Carrión como nuevo embajador de España en Chipre después de que ocupara el mismo cargo en Afganistán, donde coordinó la operación de evacuación de españoles y colaboradores afganos de Kabul tras el regreso al poder del régimen talibán.

Ferrán prolongó su estancia en Kabul hasta el 27 de agosto de 2021 pese a que el Gobierno había nombrado el 3 de agosto a su reemplazo ante el deterioro de la situación. Asimismo, fue condecorado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, junto a otros diplomáticos y funcionarios de su departamento, por la labor desempeñada en la evacuación.

Según ha destacado el Gobierno sobre Ferrán, ingresó en la carrera diplomática en 1989 y tras el curso en la Escuela Diplomática, fue destinado como funcionario en prácticas en la Dirección General de política Exterior para Iberoamérica. Durante los años 1990 a 1996 desempeñó la segunda jefatura en las Embajadas de España en el Líbano y Malasia, y posteriormente fue destinado como consejero de Cooperación en la Embajada de España en Costa Rica.

Asimismo, en 1999 fue nombrado vocal asesor en el gabinete del ministro del Interior, siendo destinado en el año 2002 como consejero de la Embajada de España en Marruecos, y en el 2006 como consejero en la Representación Permanente de España en Bruselas ante la UE.

De regreso a Madrid en septiembre 2010, desempeño sucesivamente las subdirecciones generales adjuntas de Oriente Próximo (2010) y Magreb (2011), y desde junio del año 2012 ocupó el puesto de vocal asesor en el gabinete del subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, que lleva consigo la dirección del organismo público denominado de la Obra Pía de los Santos Lugares, adscrito a dicho ministerio. En septiembre de año 2018 es nombrado embajador de España en Afganistán, hasta el año 2021.

NUEVO EMBAJADOR EN PANAMÁ

En otro punto, el Consejo de Ministros también ha nombrado Guzmán Ignacio Palacios Fernández como nuevo embajador de Panamá. Ingresó en la carrera diplomática en 2005 y, en su trayectoria profesional, ha trabajado como asesor en gabinete del ministro (2005 - 2009); secretario de la Embajada de España en Caracas (2009 - 2013); director gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe y director del gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (2020); y director relaciones culturales y científicas en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) (2020-2022), entre otros puestos.

Además, ha sido condecorado con la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil (2013), la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica (2018), Comendador de la Orden del Mérito por Servicios Distinguidos de la República del Perú (2008) y Commander First Class Royal Order of the Polar Star Sweden (2021).