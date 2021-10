El Gobierno destinará 4,8 millones en 2022 a preparar la Presidencia de turno de la UE

Moncloa recupera la Oficina de Coordinación para dicha presidencia en el segundo semestre de 2023

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Gobierno prevé destinar 4,8 millones de euros a preparar la Presidencia de turno de la UE que asumirá España en el segundo semestre de 2023 en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) previstos para el próximo año, según ha indicado el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba.

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para presentar el presupuesto previsto para su Secretaría dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, ha explicado que está previsto que cuente con un 22,4 por ciento más que en 2021.

En total, la Secretaría de Estado para la UE percibirá 26.219.200 euros de salir adelante el proyecto de PGE presentado por el Gobierno, lo cual incluye 4,8 millones de euros destinados a la preparación de la Presidencia de la UE, en la que ya se está trabajando, ha indicado.

Así, se ha procedido a recuperar la Secretaría General para la UE, que existió hasta 2010 cuando España ocupó por última vez la presidencia de turno y que se suprimió por los recortes presupuestarios por la crisis económica, con vistas a garantizar la adecuada preparación de este hito y su éxito, para el que ha confiado con contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. "Es una tarea de Estado", ha reivindicado.

Además, ha añadido González-Barba, también se ha recuperado dentro de la Presidencia del Gobierno la Oficina de Coordinación para la Presidencia española de la UE, cuya creación se ha publicado hoy mismo en el BOE.

El titular de dicha oficina, que ya existió en el caso de las presidencias de turno anteriores, tendrá rango de subsecretario y estará bajo el mando del jefe de gabinete del presidente del Gobierno. Su cometido, según recoge el BOE y ha explicado el propio González-Barba, es la preparación, planificación, coordinación, seguimiento e impulso delas actividades necesarias para la organización y el desarrollo de los eventos relacionados con la Presidencia de la UE.

El secretario de Estado ha defendido la necesidad de esta figura dada la necesidad de preparar y organizar numerosas reuniones y encuentros de alto nivel durante el semestre de Presidencia después de las críticas planteadas por el diputado de Vox José María Sánchez, quien ha denunciado los "enchufados a dedo" que existen entre el personal de Moncloa.

OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA

Por lo que se refiere a los objetivos que se marcará el Gobierno de cara a la Presidencia de la UE, González-Barba ha dicho que ya se está trabajando en ello dentro de los distintos ministerios para identificar aquellos temas que se cree que podrían estar candentes en el segundo semestre de 2023.

En todo caso, ha destacado que en general en torno al 90 por ciento del programa de la presidencia de turno suele venir marcado por los temas a debate a nivel europeo en este momento. Así las cosas, ha indicado que la intención del Gobierno es contar con "un primer borrador cuanto antes" con los objetivos que se irá actualizando hasta que se haga público el programa definitivo unos meses antes del 1 de julio de 2023, cuando arrancará la presidencia española.

Por otra parte, González-Barba ha prestado especial atención en su intervención a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, actualmente en curso, destacando los numerosos eventos y encuentros que está previsto celebrar en los próximos meses a distintos niveles con vistas a extraer toda una serie de conclusiones sobre lo que esperan los ciudadanos de la UE.

CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

Según ha explicado, la intención tanto del Gobierno como las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que están organizando de forma conjunta estos actos, es elaborar un documento conjunto de conclusiones consensuado entre todas las administraciones para ejemplificar que se trata de "conclusiones país".

Asimismo, ha dicho que la intención del Gobierno usar como inspiración "los aspectos más señeros" de dichas conclusiones cuando elabore su programa de cara a la Presidencia de la UE.

En este sentido, la diputada de ERC Lucía Muñoz Dalda ha mostrado su escepticismo sobre todo este proceso y ha denunciado "falta de transparencia" respecto a la incidencia que las conclusiones que se extraigan durante la conferencia a nivel europeo tendrán en un futuro.

El secretario de Estado ha incidido en que aunque dichas conclusiones no son vinculantes, las instituciones europeas se han comprometido a "llevar a la práctica aquellos aspectos que les afecten", si bien ha admitido que no está prevista la reforma de los tratados.

Además, ha precisado, "en el Consejo no hay mayoría a favor" de una reforma, lo que no quiere decir que no se produzca en un futuro y las conclusiones que salgan de la Conferencia sobre el futuro de Europa pueden ser útiles a posteriori.

GESTIÓN DE LOS FONDOS EUORPEOS

Por su parte, el diputado del PP Alberto Casero ha aprovechado para reiterar la preocupación de su partido por el modo en que está gestionando el Gobierno los fondos europeos y que estos fondos, "que no son de ustedes", se estén repartiendo "a dedo".

"No son para uso electoralista del Gobierno", ha recalcado, advirtiendo en contra de su "derroche" ante lo que a su juicio constituye "una oportunidad única para la recuperación de nuestro país que no podemos desaprovechar".

"Su preocupación por la gestión de los fondos es también la nuestra y la de la instituciones europeas", le ha respondido González-Barba, asegurando que todos "queremos que no se despilfarre ni un solo euro" porque "son fondos de todos" los europeos.