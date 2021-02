El Gobierno dice que la ausencia de un presidente en SEPI no ha supuesto "ninguna merma" en su funcionamiento

Montero afirma que se está buscando "a la mejor persona posible" para el cargo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha afirmado que el hecho de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) este desde octubre de 2019 sin presidente no ha supuesto "ninguna merma" en su funcionamiento y ha asegurado que se procederá al nombramiento del nuevo presidente cuando se dé con "la mejor persona posible" para el cargo.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, indicó que "lo importante en el funcionamiento de la SEPI no es el nombramiento de su presidente", y afirmó que "si no hemos nombrado es porque se está buscando la mejor persona posible". "No especulo sobre nombres", dijo.

Además, puso en valor el trabajo realizado por el 'holding' público y su actual vicepresidente, Bartolomé Lora, que asumió las riendas tras la dimisión de Vicente Fernández por una imputación.

Así, indicó que SEPI ha actuado durante la pandemia "con absoluta profesionalidad y al 100%" en apoyo al Gobierno, a la viabilidad de las empresas y en el marco del fondo de 10.000 millones de euros para respaldar a las empresas.

"No ha supuesto ningún tipo de merma y en el momento que se considere conveniente procederá al nombramiento del presidente nuevo de la SEPI", dijo.