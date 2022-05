El Gobierno dice que el formato Perte no encaja para el turismo por el tamaño de las empresas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha defendido este jueves que el formato Perte no es viable para el sector turístico por las características que este presenta, con un 92% de empresas pequeñas o muy pequeñas, que no podrían asumir las inversiones privadas millonarias.

Así lo ha señalado en su comparecencia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados, al ser interperlado sobre esta cuestión.

Valdés ha explicado que el sector no está compuesto "por una empresa o grupo de empresas que arrastre a toda la cadena de valor y permita que la inversión se distribuya por todo el sector", a través de distribuidores o colaboradores, como sí es el caso del Perte de energías renovables o el del vehículo eléctrico y conectado.

Así, ha destacado que los Perte traen consigo inversiones millonarias del sector privado, poniendo como ejemplo los 19.700 millones del de vehículo conectados y los 9.500 de las energías renovables.

Valdés ha esgrimido, sin embargo, que el turismo "sí que tiene un Perte" y que este son los 3.400 millones de euros destinados al sector dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, una inversión que se centra el destino, "quien realmente puede irradiar los efector de la inversión a la cadena de valor".

REFUERZO EN LOS CONTROLES DE LOS AEROPUERTOS

Valdés ha defendido que no existen "colapsos" en los controles fronterizos de los aeropuertos, pero ha indicado que hay picos de afluencia donde el tránsito de viajeros se puede ver ralentizado.

Por ello, ha indicado que, como cada año, se reforzarán los controles durante la temporada alta para evitar colas y esperas para los viajeros.

El secretario de Estado, en este sentido, ha afeado que "no se puede decir hace meses que Barajas es un coladero porque no hay controles a decir que hay colas en Barajas porque el control es excesivo". "No podemos convertir en categoría algo que es excepcional", ha añadido.