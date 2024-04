Gobierno dice que "no hay obstáculos" para compatibilizar la pensión no contributiva con la renta canaria como pide CC

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este miércoles que "no hay obstáculos" para compatibilizar una pensión no contributiva con la renta canaria de ciudadanía que ofrece el Gobierno autonómico de Canarias.

Así se ha expresado la ministra socialista ante una interpelación del Grupo Parlamentario Mixto que ha realizado la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido sobre la solución que va a dar el Gobierno a la actual situación de incompatibilidad para recibir una pensión no contributiva con el complemento de la Renta Canaria de Ciudadanía.

"No debería existir un obstáculo a la posibilidad de percibir ese complemento que otorga el Gobierno canario a los perceptores de una prestación no contributiva", ha explicado Saiz tras asegurar que la renta canaria no afecta "al nivel de ingresos computados para la prestación estatal".

Por el contrario, Valido ha defendido que "con la actual ley" complementar las pensiones no contributivas con la renta canaria "generaría un perjuicio a las personas preceptoras" de la ayuda, ya que podrían perder la pensión "porque no está contemplada la compatibilidad con ningún otro ingreso".

De esta forma, la diputada de Coalición Canaria ha pedido una solución por parte del Gobierno central para que el Gobierno autonómico pueda "mejorar los ingresos de 43.000 personas que viven con menos de 500 euros al mes".

Además, Valido ha asegurado que la situación actual, en la que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sí que se puede compatibilizar con la renta canaria, está generando "situaciones de comparación desagradable" entre aquellos que reciben el IMV, gozando así de más ayuda económica, y los "históricos pensionistas no contributivos que no pueden mejorar su ingreso ni pueden acudir al IMV".

Asimismo, ha destacado una "casuística difícilmente comprensible", que es la de aquellas personas que perdieron su casa por el Volcán de la Palma que cobran pensiones no contributivas y a las cuales, tras darle "únicamente 60.000 euros por la vivienda que perdieron, se les está reclamando ahora la pensión no contributiva del año anterior" por haber percibido esa indemnización.