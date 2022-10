El Gobierno dice que Sánchez enviará hoy un mensaje de tranquilidad contrapuesto al "modelo fracasado" del PP

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere enviar hoy un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos frente a las incertidumbres que se ciernen por la guerra y la subida de los precios y contraponerlo al "modelo fracasado" del Partido Popular.

Así lo ha afirmado hoy la Portavoz del Ejecutivo tras la reunión del Consejo de Ministros y poco más de una hora antes de que se produzca el debate en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Isabel Rodríguez ha destacado que es la primera vez que el jefe del Ejecutivo comparece de manera "consecutiva en tan poco periodo de tiempo", dado que también lo hizo la semana pasada en el Congreso, el día 13.

"Lo que el presidente quiere trasladar hoy a los españoles es un mensaje de tranquilidad en momentos incertidumbre", ha precisado para aclarar que, a pesar del "escenario incierto" el Gobierno tiene la "certeza clara" de que la red de protección del Estado estará disponible para la inmensa mayoría de los españoles.

Para ello, ha insistido en que se ha avanzado en las medidas de protección social y en un "reparto justo de las cargas", en referencia a las subidas de impuestos que el Gobierno ha aprobado para las rentas más altas.

Además, la ministra ha dejado claro que el presidente quiere "contraponer" sus propuestas con el modelo que tiene enfrente "si es que existe" y que en su opinión, se trata de un "modelo fracasado" ya que se basa en "recortes, bajadas generalizadas de ingresos y la evidencia en el entorno europeo que se está viendo estos días", en referencia a los planes del Gobierno británico de rebaja de impuestos que han tenido que corregir. "Un modelo fracasado", ha recalcado Isabel Rodríguez.

Y profundizando en esa idea, ha añadido que el modelo de los 'populares' es el de los paraísos fiscales con el que después se deteriora la educación pública frente al que propicia el Ejecutivo socialista, que es el de repartir cargas e invertir en Educación y Sanidad.

"En un momento dificultoso se trata de saber de qué lado estamos", ha exclamado antes de afirmar que la tarde se presenta "apasionante". Pero no ha querido precisar si el debate se desarrollará, por parte del Gobierno, en los términos del último que protagonizaron Sánchez y Feijóo en el Senado, cuando el presidente le acusó de insolvencia o mala fe.

ACUSA AL PP DE RECURRIR AL "ESPAÑA SE ROMPE" O AL "TERRORISMO"

Al ser preguntada por este asunto y si cree que puede influir en la negociación que están llevando a cabo ambos partidos para renovar el CGPJ, la Portavoz se ha limitado a decir que en la ocasión anterior el Gobierno expuso su política energética y ahora lo hará sobre el sostenimiento del Estado del bienestar.

"Nos cuesta escuchar del otro lado cuál es su modelo", ha espetado acusando al PP de "recurrir a los clásicos de España se rompe y el terrorismo".

En cuanto a la negociación en sí para renovar el órgano de gobierno de los jueces, no ha querido fijar una fecha para lograrlo y ha dicho que debía ser "prudente" y no hacer ningún comentario en aras a la consecución de lograr un acuerdo. "No puedo hablarles del tiempo, que sea lo más pronto posible", ha exclamado.