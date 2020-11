El Gobierno dice que tiene relaciones "fluidas" con Felipe VI y recalca que Juan Carlos I ya no está en la vida pública

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha declinado comentar las noticias sobre Juan Carlos I recalcando que el rey emérito ya no esta en la vida pública, y se ha centrado en destacar que el Ejecutivo mantiene relaciones "fluidas" de coordinación con Felipe VI, que a su juicio ejercer su labor de jefe de Estado "perfectamente".

De esta forma ha respondido este jueves, en declaraciones a los periodistas desde Alcalá de Henares (Madrid), cuando se le ha preguntado sobre si el Ejecutivo esta preocupado por las informaciones relativas al uso de tarjetas opacas por parte de Juan Carlos de Borbón, la Reina Sofía de Grecia y varios de sus familiares más directos.

Calvo ha explicado que lo que el Gobierno hace "cada día" es tener las relaciones "fluidas" y "eficientes" de coordinación con el actual Jefe del Estado, esto es, con Felipe VI, en un momento "complicado" como el que está viviendo actualmente España.

LA JEFATURA DEL ESTADO CUMPLE SU LABOR PERFECTAMENTE

La ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha subrayado que la Jefatura del Estado cumple su papel "a la perfección" y que la coordinación con el Gobierno "no puede ser mejor".

"Todo lo demás no forma parte en este momento de ningún objetivo ni de ningún tratamiento por parte del Gobierno", ha apuntado Calvo, antes de recordar que el Rey emérito es una persona que ya no está en la vida pública y que, por tanto, "no tiene ninguna responsabilidad pública". "La obligación del Gobierno es trabajar con el actual jefe del estado, con el Rey Felipe", ha zanjado.