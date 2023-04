El Gobierno elude comentar cómo le afecta la crisis Podemos-Sumar y dice que es el PP quien está nervioso

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha eludido hoy comentar cómo puede afectar al Gobierno y a las perspectivas electorales la crisis entre Podemos y la plataforma Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz y alega que es el Partido Popular el que está nervioso porque no saca rédito de esta cuestión.

Isabel Rodríguez ha evitado responder a las cinco preguntas que le han hecho los periodistas sobre el ambiente que genera en el Consejo de Ministros la 'guerra' entre la formación morada y la plataforma de Díaz, y tampoco ha querido pronunciarse sobre si, como ha dicho Belarra, el PSOE no quiere a un socio incómodo como Podemos.

Tras escudarse en que no suele emitir consideraciones al respecto de las formaciones políticas y en que no comenta desde la mesa de las ruedas de prensa el "ambiente" del Consejo de Ministros, sino que explica sus decisiones, Isabel Rodríguez ha pasado a atacar al PP.

Así, al ser preguntada sobre si esta pelea de los morados generaría o no un rédito para la oposición, la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que la oposición "no encuentra mucho rédito en esta cuestión" y ha alegado que si fuera de otra manera no se entendería el "estado de nerviosismo que muestran cuando de lo bueno encuentran una mala noticia".

"LOS NERVIOS Y LA PREOCUPACIÓN ELECTORAL", EN EL PP

"¡Qué le pasa a Feijóo para que todo lo bueno sea malo para ellos!", ha exclamado después de asegurar que hoy es un día importante para el Gobierno por los "datos históricos" que se han conocido ya que considera que "nunca había crecido tanto el empleo en un mes de marzo".

También ha cargado contra Feijóo acusándole de criticar los trabajos de la AIREF cuando ésta, asegura Rodríguez, ha dicho que "no existe ninguna cuestión en torno a las estadísticas de desempleo".

Isabel Rodríguez se refería de esta manera a las críticas que ha realizado hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tras conocer las cifras de paro del mes de marzo --donde se ha reducido este en casi 50.000 personas-- ha afirmado que hay una doble contabilidad y citando a la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), ha señalado que hay entre medio millón y un millón más de desempleados de lo que refleja la estadística oficial.

En este contexto, la portavoz del Ejecutivo asegura que "ese nerviosismo que se observa" parece indicar que la situación "no les está rentando mucho" o al menos, ha añadido, "ese rédito no se aprecia en los partidos de la oposición y tal vez sea lo contrario".

De hecho, se ha mostrado convencida de que las acciones del Gobierno van a traducirse en una movilización importante de los progresistas del país y por lo tanto, ha insistido, "la preocupación no está de esta parte, si no en el principal partido de la oposición".

En cualquier caso y ante las preguntas de los periodistas, la Portavoz ha señalado: "máximo respeto a las formaciones políticas que formamos parte del Gobierno de coalición, a todas las formaciones políticas".

Ante esta afirmación, la pregunta ha sido si ese plural con el que habla de los partidos del Gobierno se refería a dos o a tres y si la parte socialista del Gobierno tiene dos o tres interlocutores.

Sin embargo, Rodríguez ha vuelto a eludir la pregunta asegurando que el Gobierno es un "órgano colegiado" donde las negociaciones no están tanto entre las formaciones políticas, ya que esta se produce en el Congreso, sino que se da entre los distintos departamentos ministeriales y en muchas ocasiones son de carácter técnico y no de los grupos de que forma parte el Gobierno de coalición.