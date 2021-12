El Gobierno flexibiliza las condiciones de las empresas para poder acceder al fondo de rescate de Cofides

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la flexibilización de los criterios de elegibilidad para optar al Fondo de Recapitalización de empresas por el Covid-19 (Fonrec) que gestiona Cofides, con el objetivo de un mayor número de compañías se beneficien de estos recursos.

Según explica Cofides en un comunicado, las modificaciones beneficiarán no solo a las nuevas solicitudes que se realicen, sino a las solicitudes ya presentadas y que, siguiendo los criterios anteriores, no pudieron acceder a la financiación. El objetivo final es apoyar y dar financiación al mayor número de empresas que se hayan visto afectadas por la pandemia con el objetivo de que puedan volver a la senda del beneficio y de la rentabilidad.

En primer lugar, se ha eliminado el requisito del importe neto de la cifra de negocio en más de un 20% de 2020 con respecto a 2019. Cofides señala que este condicionante se ha eliminado al observarse la existencia de numerosos casos en los que se ha producido un deterioro relevante de los niveles de solvencia de la empresa beneficiaria a nivel individual y, en su caso, consolidado, como consecuencia del coronavirus, sin que se haya producido un descenso del importe neto de su cifra de negocio superior al 20%.

Por otro lado, se permitirá que el deterioro en la estructura de capital, entendida como el ratio de patrimonio neto respecto de deuda financiera neta, pueda calcularse comparando el ejercicio de 2019 con el de 2020 o, de manera alternativa, con datos de cierre o intermedios auditados del ejercicio de 2021.

De su parte, una empresa o grupo de empresas viables que tuvieran la consideración de empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019 podrán ser ahora elegibles de las ayudas siempre que hayan revertido dicha situación financiera a fecha de solicitud del apoyo temporal del Fonrec.

El umbral mínimo del importe neto de la cifra de negocio anual de las compañías que puedan acceder a la financiación del Fonrec ha quedado situado entre los 10 y 400 millones de euros a cierre de 2019, frente a los 15-400 millones anteriores.

Además, aquellas compañías que sobrepasen los 400 millones de euros de facturación a nivel consolidado y justifiquen no haber podido acceder al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionadas por SEPI, por no alcanzar el importe mínimo de apoyo previsto en este fondo, también podrán solicitar y ser beneficiarias del Fonrec.

El importe mínimo de operación por beneficiario ha disminuido desde los 3 millones de euros a 2,5 millones de euros en el caso de las pymes, quedando la horquilla de posible financiación de Fonrec entre 2,5 y 25 millones de euros.

También se ha ampliado el criterio por el cual no se podía destinar la financiación concedida a la amortización de intereses ordinarios y se ha ajustado el criterio por el que el importe máximo del apoyo público temporal por beneficiario en instrumentos de deuda no podía superar ni el doble de los costes salariales anuales del beneficiario a 2019 o el último año disponible, ni el 25% del volumen de negocios total de 2019. Así, este importe máximo no podrá superar el mayor de estos dos límites, según la nueva modificación.

"La modificaciones aprobadas hoy por el Consejo de Ministros responden a la amplia casuística que hemos observado en estos meses y que nos ha llevado a poner en marcha soluciones que recojan el variado abanico de circunstancias que afectan a la viabilidad a largo plazo de una parte importante del tejido empresarial", ha explicado el presidente de Cofides, José Luis Curbelo.

Así, ha explicado que el objetivo de las modificaciones pasa por beneficiar a un mayor número de empresas que, habiéndose deteriorado fuertemente su negocio como consecuencia de la pandemia, sus circunstancias no se ajustaban literalmente a la totalidad de criterios de elegibilidad.

"Son empresas que tras el apoyo del Fonrec podrán recuperar sus niveles de actividad y empleo. El Fondo continuará trabajando en un mayor número de solicitudes en los próximos meses, contribuyendo así a la recuperación económica del país y el mantenimiento del empleo, así como el reforzamiento del tejido empresarial y de la cadena de suministro", ha apostillado.