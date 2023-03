El Gobierno ya ha aprobado el 75% de los fondos europeos destinados a Turismo, un total de 2.399 millones

Las reservas para Semana Santa en España crecen un 30%

El Plan Nacional de 2023, destinado a los destinos de sol y playa, recibirán una inversión de 32,5 millones de euros

El Gobierno ya ha aprobado o comprometido el 75% del Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico, dotado con un total de 3.400 millones de euros entre 2021 y 2023, procedentes de los fondos europeos 'Next Generation', según ha desvelado la Secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo.

Así lo ha manifestado durante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en el Congreso de los Diputados, en la que ha especificado que 1.313 millones de euros han sido aprobados y otros 2.086 millones de euros han sido transferidos, sumando un total de 2.399 millones de euros.

En este sentido, Morillo ha celebrado que el reparto correspondiente a turismo "avanza a buen ritmo" y ha afirmado que "se continuará trabajando en ello de manera rigurosa y responsable el resto de la legislatura".

Por ejes, de los cuatro en que se dividen los fondos europeos en turismo, el primero de ellos, la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad, prevé que las cantidades transferidas a finales de este año alcanzarán un 72% de los 1.923 millones de euros que tiene presupuestados.

En cuanto al segundo eje, Morillo estima que el programa digital y de inteligencia para destinos y sector turístico aprobará el 25% al final de 2023, mientras que para el tercer eje, dotado con 220 millones de euros, espera que el 100% de los fondos estén transferidos a estos territorios antes de la llegada del verano.

Por último, el cuarto eje, actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad, con un presupuesto de 920 millones de euros, llegará al 73% de ejecución presupuestaria al final de este ejercicio.

LAS RESERVAS PARA SEMANA SANTA CRECEN UN 30%

Las reservas para Semana Santa en España son un 30% superior al mismo periodo de 2019, mientras que el precio medio diario (ADR) es 23 euros más caro que en cifras prepandemia.

Morillo ha destacado que destinos como Canarias, Andalucía, Cataluña o Baleares se están recuperando a mayor ritmo que otras zonas del país.

"Todo hace pensar que la temporada va a ser muy satisfactoria y que efectivamente no solo se van a recuperar sino que algunos destinos incluso van a superar el número de visitantes de 2019, además a un ADR mucho más alto que el que había entonces", ha añadido.

32,5 MILLONES PARA EL TURISMO SOL Y PLAYA

Respecto al Plan Nacional de 2023, enfocado en el turismo sol y playa y en el turismo azul, Morillo ha desvelado que se destinará una inversión total de 32,5 millones de euros.

En Fitur de este año, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, destacó que este aporte económico permitirá "modernizar" los destinos vacacionales "maduros" de España por los que el país es conocido.

"Reforzar estos destinos era una petición del sector turístico que atendemos desde el Gobierno como reconocimiento a estas áreas que han hecho de España el mejor país para viajar", señaló la ministra.

Sin embargo, esta cifra para 2023 es inferior a los anteriores partidas otorgadas por el Ministerio, ya que en 2021 se destinaron 45 millones en 11 planes para el Año Xacobeo, mientras que en 2022 el Plan Nacional de Enogastronomía recibió 51,4 millones de euros, distribuidos en 20 planes de sostenibilidad, siendo beneficiadas 12 comunidades autónomas.

"COMPLETA" RECUPERACIÓN DEL TURISMO ESPAÑOL

Al principio de su intervención, Morillo, que ha esbozado una "completa" recuperación del sector respecto a los niveles prepandemia, ha destacado el compromiso del Gobierno con el turismo y el trabajo conjunto tanto con las administraciones autonómicas y locales como con la industria y sindicatos para "transformar el sector turístico hacia la sostenibilidad y la innovación como medio para reforzar la marca España".

Morillo ha comenzado su intervención haciendo referencia a la coyuntura del Turismo en nuestro país. La secretaria de Estado se ha referido a las cifras de llegada de turistas internacionales y de gasto facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística.

También ha subrayado el incremento del gasto medio por viajero en 2022 respecto al de 2019 (10,5%) así como la estancia media, que ha pasado de los 7,1 días registrados en 2019 a los 7,5 del pasado año.

Asimismo, la secretaria de Estado se ha referido al incremento sostenido de la afiliación a la Seguridad Social en actividades turísticas que se ha mantenido durante los últimos 20 meses.

TRES MESES COMO SECRETARIA DE ESTADO

Con apenas tres meses desde que inició su nuevo cargo como Secretaria de Estado de Turismo, Morillo ha querido destacar su labor al frente del puesto, recorriendo "una multitud" de territorios y eventos que le han permitido "transmitir la visión y la estrategia del Gobierno y recoger de primera mano las impresiones y necesidades que demandan".

"He tenido la oportunidad de visitar algunos territorios como Galicia, Andalucía, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha, y me he reunido con los representantes del sector: sindicatos, hoteleros y hosteleros, compañías aéreas, compañías de cruceros o agencias de viajes y turoperadores", ha reivindicado.

Asimismo, la Secretaria de Estado ha resaltado su participación en las ferias más importantes del sector, como Fitur o la ITB de Berlín, y en otros certámenes especializados como Madrid Fusión o el Salón de Innovación de la Hostelería en Málaga.

En los próximos días asistirá al encuentro sobre talento en el turismo de la Rioja y a la Cumbre de Destinos Sostenibles de la Organización Mundial de Turismo en Mallorca.