El Gobierno impulsa la creación de una estrategia europea sobre startups y de armonización del emprendimiento

El documento ha sido suscrito por 10 países y reconoce las "dificultades de financiación" para los emprendedores

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Esta semana ha tenido lugar en León el tercer encuentro de la Alianza Europea de Startups (ESNA, por sus siglas en inglés), una cita en la que el Gobierno ha impulsado una declaración política que aboga por un enfoque europeo para las 'startups' y las 'scaleups', así como por una coordinación armonizada en materia de emprendimiento, inversión y talento en el continente.

En este encuentro, que ha servido como antesala de la reunión informal de ministros de telecomunicaciones de la Unión Europea (UE) que tendrá lugar del 23 al 24 de octubre en León, se ha aprobado la publicación de la declaración 'An EU approach to startups and scaleups', un texto al que se han adherido ya 10 países y al que se espera que sumen más en los "próximos días", según el Ejecutivo.

Con la firma de esta declaración "España da un impulso decidido al liderazgo global de la UE en el emprendimiento tecnológico, con el objetivo de apoyar al ecosistema de empresas innovadoras e invitar a la Comisión Europea a crear una estrategia europea sobre 'startups' y 'scaleups' durante su próximo mandato", ha recalcado el Gobierno.

Actualmente la ESNA está integrada por Austria, Bulgaria, Bélgica, República Checa, Chipre, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Eslovenia y España, al tiempo que se prevé que Malta y Eslovaquia se una "próximamente".

DECLARACIÓN

El texto 'An EU approach to startups and scaleups' expone la relevancia de las 'startups' y las 'scaleups' en Europa y las considera "fundamentales" para la economía y la sociedad del futuro.

Además, incide en que la Unión Europea debe seguir trabajando en ofrecer oportunidades a las 'startups' del Viejo Continente --desde su fase de ideación hasta la de aceleración-- para que puedan convertirse en 'scaleups' competitivas a nivel global.

Por otro lado, subraya la necesidad de una homogeneización de los marcos nacionales de apoyo al emprendimiento tecnológico de la UE y también apuesta por impulsar el desarrollo de 'sandboxes' (espacios de prueba) regulatorios en toda la UE, incluidos los transfronterizos, para ayudar a los emprendedores a cumplir con la regulación digital y fomentar la innovación.

A ello se suma la necesidad de establecer vínculos con ecosistemas de 'startups' de regiones "relevantes del mundo", en particular, en el contexto de la "Alianza Digital Unión Europea - América Latina y Caribe (ALC)".

EL RETO DE LA FINANCIACIÓN

El texto también reconoce que la financiación sigue siendo un reto para los emprendedores y sugiere el refuerzo de iniciativas como la European Tech Champions Initiative (ETCI), promovida por el Fondo Europeo de Inversiones.

Para ello, se propone incentivar el debate para encontrar nuevas soluciones en esta materia, como aumentar las sinergias y la colaboración transfronteriza entre los fondos nacionales de capital riesgo destinados a las 'scaleups' en fase de crecimiento.