Gobierno insta a no "adelantar acontecimientos" sobre posibles líderes del PSE-EE y pide que se "respeten los tiempos"

Asegura que el PSE no se opondrá a una reforma estatutaria que profundice en autogobierno pero cree prioritario salir de la crisis

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha instado a no "adelantar acontecimientos" sobre posibles líderes del PSE-EE que sustituyan a Idoia Mendia tras su IX Congreso de noviembre, y ha pedido que "se respeten los tiempos" para que, quien quiera presentarse al proceso de primarias, "lo madure, reflexione y explique" él mismo.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Itxaso ha señalado que la decisión de Mendia de no postularse a su reelección como secretaría general de los socialistas vascos, que dio a conocer este pasado martes ante el comité nacional, ha sido "relativamente" una sorpresa.

Asimismo, ha considerado que ayer hizo "un análisis muy certero sobre la situación por la que atraviesa el PSE-EE, en un contexto de enorme aceleración de la historia, con cambios vertiginosos y también haciendo un balance razonablemente positivo de lo que ha sido su mandato".

En este sentido, ha recordado que ha estado siete años al frente del socialismo vasco, periodo en el que "han pasado muchas cosas", pero sobre todo se ha afrontado "un proceso de fragmentación política muy importante, en el que los acuerdos se han hecho muy complejos".

"Ella, no solamente ha mantenido de alguna manera el buque a flote y ya hecha toda esa travesía, sino que ha conseguido que el Partido Socialista esté presente en todas las instituciones que tienen algo que decir en este país", ha indicado.

El delegado del Gobierno a destacado que en este tiempo el PSOE ha llegado al Ejecutivo de España, el PSE-EE al vasco y a los gobiernos municipales y forales, y se ha hecho frente a una pandemia. "Creo que ella ha llegado a una conclusión política --que es muy personal e intransferible y no se puede discutir, porque es a ella a quien compete tomar esas decisiones-- de que había llegado el momento de provocar un relevo", ha subrayado.

En todo caso, ha apuntado que Idoia Mendia seguirá en Vicelehendakaritza porque "tiene mucho peso político" en el PSE-EE y "tiene mucho que decir al frente del departamento de Empleo y Trabajo".

Preguntado por si el socialismo vasco vivirá una etapa de bicefalia con la presencia de Mendia en el Gobierno como cabeza visible del PSE-EE en el Ejecutivo, y con un nuevo o una nueva secretaria general, Denis Itxaso ha recordado que esta situación "ya se ha experimentado hace tiempo".

En esta línea, ha recordado que, siendo esta la líder de la formación, la persona de "peso político" de los socialistas en el Gobierno Vasco era Iñaki Arriola. "Por tanto, volveríamos a una situación parecida a la anterior", ha manifestado.

UN PARTIDO "UNIDO"

A su juicio, "la clave" ahora es que el PSE-EE "está muy unido, tiene claro cuál es el camino, cuál es el rumbo y su misión en estos momentos en la historia en Euskadi: aportar soluciones, aportar estabilidad, aportar sosiego a una política, y a un país que no siempre la ha tenido y que la añora para poder seguir avanzando en términos económicos, sociales y para hacer frente a la crisis económica que ha generado esta pandemia". "No nos vamos a apartar de esa línea", ha asegurado.

Para Denis Itxaso, el comité nacional ayer "escenificó una gran sintonía interna, una gran armonía, una gran unión, y esa es la clave, más allá de que haya bicefalias o no".

Sobre la posibilidad de que el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Eneko Andueza, pueda sustituir a Idoia Mendia al frente del partido, ha dicho que hay que "respetar lo tiempos". "Hay que respetar que, quien quiera dar el paso, lo madure, lo reflexione y lo explique, y no adelantar acontecimientos porque los tiempos también son importantes en política", ha añadido.

REFORMA ESTATUTARIA

Itxaso ha rechazado hablar de un 'nuevo estatus' para Euskadi para referirse a la reforma del Estatuto. "No me gusta caer en determinadas trampas", ha afirmado, para puntualizar que no sabe lo que es un 'nuevo estatus'.

"Yo sé lo que la Constitución ampara y lo que el Estatuto permite, que es una reforma. Creo que, en el fondo, todos hablamos de lo mismo. Si hablamos de una reforma del Estatuto, habría mucho que hablar. Hay una cuestión competencial en la que se puede profundizar", ha explicado.

El Delegado del Gobierno se ha referido, de esta forma, a la negociación de algunas de las competencias entre los Gobiernos de España y Euskadi, en la que, "en ocasiones, surgen problemas, porque el Estatuto de Gernika es de primera generación, es el más antiguo y seguramente no concebía en su origen algunas materias que ahora se ve con cierta naturalidad que sean transferidas" a la Comunidad Autónoma.

"Eso se puede modificar y, por otro lado, hay asignaturas pendientes en Euskadi del autogobierno hacia dentro. Más allá de que tengamos más o menos competencias, seguramente hacia dentro, porque este país 40 años después de la aprobación del Estatuto ha cambiado mucho, haya parte de nuestra arquitectura institucional que se puede repensar para evitar duplicidades, para buscar mayor eficiencia", ha remarcado.

Tras apuntar que no será el PSE-EE el que se oponga a una reforma del Estatuto, ha insistido en que "en política los tiempos son muy importantes", y ahora cree que se está "volcado en la salida de la crisis, en un ejercicio de reacción social y económica ante una de las mayores depresiones económicas" que se ha vivido en los últimos tiempos."Habrá que priorizar, pero, si se habla de profundidar en el autogobierno ahí estaremos con toda seguridad", ha insistido.

Denis Itxaso, que en el Congreso del PSOE de octubre defenderá una ponencia sobre la 'España autonómica', ha sostenido que la organización territorial del Estado siempre "es un elemento singular, importante, de relevancia política", que se debate entre los socialistas, que abogan por el federalismo.

"Para nosotros no es una palabra manida, sigue siendo un horizonte alcanzable. En el fondo hablamos del perfecccionamiento de la actual Estado de las autonomías, de dotar de mecanismos, de recursos y de capacidades para que haya más órganos colegiados entre los territorios, las comunidades autónomas, para que puedan tomar decisiones que afectan al conjunto, que se piense también en lo conjunto", ha declarado.

En su opinión, la pandemia ha demostrado que se necesita "unidad, establecer criterios análogos, poder tener flexibilidad en las herramientas para poder gestionar el presente, pero también salir al encuentro con todas aquellas comunidades" similares a las de Euskadi, y desarrollar "una cultura federal, basada en la lealtad".

"Por ejemplo, en un mundo globalizado, en el que ha sido muy difícil adquirir mascarillas en un mercado endiabladamente estresado y competitivo, feroz, ahí es importante que seamos capaces delegar en el país, en España, cuando no en Europa, la determinada asunción de competencias", ha aclarado.