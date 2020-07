El Gobierno insta a ERC a negociar los PGE con independencia de la mesa de diálogo, que se reunirá cuando pida el Govern

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha instado este martes a ERC a sentarse a la mesa a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con independencia de los tiempos de la mesa de negociación con Cataluña, que ha asegurado que el Ejecutivo está dispuesto a convocar en cuanto lo solicite el Govern de la Generalitat.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha insistido en que el Gobierno está "disponible" para reunir a la mesa de diálogo para resolver el conflicto con Cataluña, pero depende de "la voluntad" del Govern. Con ello, ha respondido a unas palabras del vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonés, condicionando a avances en este foro la negociación de los Presupuestos.

"No es exigible al Gobierno de España aquello que el Gobierno no puede administrar", ha replicado la portavoz del Ejecutivo, que ha pedido a Aragonés que se "replantee" su posición. "Nosotros tenemos disponibilidad y no es por nuestro motivo si no se convoca en julio (la mesa de diálogo)", ha insistido.

PGE PARA UN MOMENTO "INÉDITO, ÚNICO Y SINGULAR"

Montero cree que ERC debe estar abierta a emprender una negociación presupuestaria que permita a las Cortes Generales aprobar unas cuentas públicas acordes con el actual momento "inédito, único y singular".

Según ha argumentado, estos Presupuestos deben permitir gestionar los fondos europeos aprobados recientemente y afrontar "los grandes retos" que España tiene por delante. Montero ha subrayado que estos propósitos no pueden acometerse con unas cuentas prorrogadas del año 2018, pensadas "para otro momento político y económico".