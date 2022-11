El Gobierno investigará si hay energéticas que restringen la información sobre tarifa regulada de gas

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha informado este miércoles en el Congreso que el Gobierno investigará si hay eléctricas que están dificultando "de forma particular" la información a los consumidores para su acceso a la tarifa regulada TUR (tarifa último recurso).

Preguntada en los pasillos de la Cámara Baja sobre los problemas de acceso de los consumidores para completar su trasvase del mercado libre a la tarifa regulada en sus consumos energéticos, Ribera ha asegurado que cuenta con informaciones de que las compañías están "dificultando de forma particular" la información a sus clientes.

REUNIÓN GOBIERNO Y CNMC

"Ha llegado información que deberemos investigar sobre si además se está dificultando de forma particular el acceso siquiera a la información, así que tenemos que estar pendientes", ha dicho la vicepresidenta, criticando que "no es razonable que haya dificultades por parte de las empresas para hacer viable ese acceso" después del "esfuerzo" del Gobierno "para ofrecer una tarifa regulada que permitiera pasar el invierno en condiciones asumibles".

Durante su intervención, Ribera ha informado de que este mismo miércoles la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha mantenido un encuentro con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), supervisor que ha abierto un expediente informativo por posibles trabas que las empresas comercializadoras de gas a la hora de tramitar cambios a la tarifa regulada de sus clientes.

REFORZAR SU PERSONAL PARA ESTAR A LA ALTURA

Sobre este asunto, Ribera ha defendido que "es capital" que las empresas energéticas refuercen sus servicios técnicos para permitir un cambio de tarifa "de forma ágil".

"Entiendo que deben de estar desbordados en este momento. No me atrevo a decir si están siendo responsables o no. Sí creo que tienen que hacer un esfuerzo por estar a la altura de lo que sus clientes les piden", ha dicho.