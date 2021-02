El Gobierno italiano lanzará una última oferta por las autopistas de Atlantia a finales de mes

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Gobierno italiano lanzará a finales de febrero una última oferta para la compra de las autopistas italianas que controla actualmente Atlantia y que la empresa tiene que vender tras un acuerdo alcanzado con el Ejecutivo transalpino el año pasado, como consecuencia del desplome del puente de una de sus vías en Génova en el verano de 2018.

La entidad pública Cassa Depositi e Prestiti (CDP), de la mano de los fondos Blackstone y Macquarie, ha remitido una carta a la compañía que controla la familia Benetton para comunicarle su intención de volver a lanzar una nueva oferta, después de que, tras varios intentos, todas las anteriores hayan sido rechazadas.

Atlantia ha tenido que salir al paso este martes con la publicación de un comunicado en el que confirmaba la recepción de esta carta, después de que, tras su filtración, sus acciones se disparasen un 10%.

Según 'Bloomberg', la oferta valoraría Autostrade per l'Italia (ASPI), la sociedad con la que Atlantia gestiona al 88% estas autopistas, en una horquilla entre 8.500 y 9.500 millones de euros. No obstante, se trata del mismo precio que ya ofertó en pasadas ocasiones y, según Atlantia, la carta no contenía ninguna referencia económica.

El consejo de administración de la compañía se reunirá el próximo viernes 5 de febrero para tratar el asunto. Por el momento, la última junta aprobó la escisión del 88% de ASPI en una empresa de nueva creación para sacar un 55% a Bolsa, reteniendo los actuales accionistas el 33% restante.