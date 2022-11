El Gobierno llama "antisistema" al PP y da por acabado a Feijóo: "Es un líder fallido. A la tercera irá la vencida"

Vox asegura que el PP ha hecho "el ridículo" con la negociación del CGPJ e insta a los 'populares' a no hablar nada con Sánchez

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado al PP de partido "antisistema" y ha asegurado que el liderazgo de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha quedado "tocado, probablemente hundido" tras el fracaso de las negociaciones para la renovación del Poder Judicial. "Es un líder fallido, a la tercera irá la vencida", ha comentado, en alusión a la caída de Pablo Casado a pasada primavera.

Las afirmaciones del ministro se han producido en el Pleno del Congreso y ante una pregunta de Vox, que pedía saber si el Gobierno piensa pactar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Ante esto, Bolaños ha señalado que "es absolutamente evidente" que la situación actual de Cataluña es mejor que la que había en 2017 con un Gobierno del PP, pues ahora no hay referéndum ilegal, ni declaración de independencia, ni violencia en las calles ni leyes de desconexión. "Lamento mucho que se les haya parado el reloj en 2017", ha dicho al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro.

A su juicio, esta mejora del panorama político catalán se ha logrado "con diálogo dentro de la ley y la Constitución" y ha remarcado que así seguirá actuando el Gobierno de coalición.

RECHAZA DESCARTAR UNA REBAJA DE LAS PENAS DE SEDICIÓN

Gil Lázaro ha alertado también contra la posibilidad de rebajar las penas contempladas actualmente para el delito de sedición, lo que en su opinión sería una "amnistía encubierta", y el ministro ha replicado reiterando el compromiso del Gobierno de homologar la legislación penal con Europa. Eso sí, ha prometido que lo que se haga será "dentro de la ley y de la Constitución".

Y a partir de ahí el ministro ha cargado contra el PP, que a su juicio forma parte de "la derecha antisistema" igual que Vox. Bolaños, el negociador del Gobierno en las fallidas conversaciones del Poder Judicial, ha recordado que el PSOE sí pactó el CGPJ cuando estaba en la oposición y el Ejecutivo de Rajoy se dedicaba a recortar derechos con la reforma laboral y cambiar la ley de aborto, y cuando estaba de actualidad el caso de los papeles de Bárcenas.

"Por eso, el liderazgo de Feijóo está tocado, probablemente hundido --sostiene--. Dijo que iba a ser un líder y obedece a quienes le pusieron y dijo que era un hombre de Estado y está agravando la crisis institucional en el Poder Judicial. Feijóo es ya un nuevo líder fallido del PP. A la tercera irá la vencida".

En el mismo debate, no sólo Bolaños ha criticado al PP. También el diputado de Vox ha reprochado la actuación de la dirección nacional del PP, aconsejándoles no hablar nada con el Gobierno: "Con Sánchez, diálogo cero y oposición frontal --ha enfatizado--. A ver si otros empiezan a hacer lo mismo para evitar que les toreen y no tengan que hacer el ridículo".