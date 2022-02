El Gobierno llevará al próximo Consejo de Ministros el informe de ejecución de su plan para el Campo de Gibraltar

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado este martes que el Gobierno llevará al próximo Consejo de Ministros el balance del despliegue de las medidas recogidas en el Plan para el Campo de Gibraltar.

Así lo ha avanzado Bolaños durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, después de que el senador del PP José Ignacio Landaluce le pidiera explicaciones al ministro por la ejecución de este plan que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en el primer Consejo de Ministros desde su llegada a La Moncloa tras la moción de censura.

En este punto, Bolaños ha reprochado al senador 'popular' que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy "no hizo nada por el Campo de Gibraltar", por lo que, según ha defendido, el Ejecutivo de Sánchez tuvo que poner en marcha este plan, "que tiene una valoración muy positiva".

No obstante, el senador del PP ha replicado a Bolaños que no se está ejecutando del todo este plan del Gobierno para el campo de Gibraltar, por lo que ha pedido un "esfuerzo" del Ejecutivo central para que los andaluces sean "también españoles de primera y no de tercera".