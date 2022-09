Gobierno muestra su rechazo al Ospa Eguna pero dice que los informes solicitados reflejan que "no se puede prohibir"

Ha criticado que "muchas de las personas" que están pidiendo su prohibición "intenten manipular sabiendo que es complejo" hacerlo

PAMPLONA, 1 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha mostrado su rechazo al Ospa Eguna, que se celebra este sábado en Alsasua, pero ha afirmado que, según los informes solicitados tanto a la Abogacía del Estado como a la Guardia Civil, "no se puede prohibir" ya que no existen razones "fundadas" para pensar que se pueda producir una posible alteración del orden público con peligro para personas o bienes.

"Rechazamos este acto, creemos que no se debería producir, pero en el caso que nos ocupa, las instituciones tenemos limitaciones y tenemos las herramientas, tanto jurídicas como legales, que tenemos, y con esas tenemos que trabajar", ha señalado este jueves, en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa.

Arasti ha subrayado que desde la Delegación del Gobierno "en ningún momento" se han quedado "inmóviles" y han solicitado un informe a la Abogacía del Estado para que expusiera las posibilidades que existían para suspender dicho acto.

En el informe, según Arasti, se hace referencia al artículo 21 de la Constitución, que en su punto 1 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y en el punto 2 recoge que si dichas reuniones se producen en lugares de tránsito público, habrá de enviarse una comunicación previa a la autoridad correspondiente, como en este caso ya se ha hecho. Sin embargo, estas reuniones podrán prohibirse cuando existan "razones fundadas" de alteración de orden público con riesgo para personas o bienes.

"Viene a decir que no se puede prohibir una celebración o manifestación por indicios que no estén probados", ha explicado, tras añadir que hasta el momento, por la información que se tiene y por la experiencia en anteriores convocatorias, "no ha habido ese riesgo". De esta forma, el informe refleja que, con los datos existentes, "no es posible prohibir" la celebración con base "a razones fundadas" de alteración del orden público con peligro para personas y bienes.

Sin embargo, Arasti ha asegurado que la Delegación ha "ido un poco más allá" y ha solicitado un informe a la Guardia Civil, "y ellos vienen a decir un poco lo mismo: que teniendo en cuenta la información de la que disponen y los antecedentes de años precedentes, no ven que se puedan producir esas alteraciones del orden público, y menos que puedan ser un peligro para las personas o para los bienes".

Tras añadir que la fiscalía de la Audiencia Nacional también se ha pronunciado al respecto, ha remarcado que se ha encomendado a la Guardia Civil "que durante el acto se controle y se vigile, en caso de que se produzca algún acto de enaltecimiento del terrorismo o delito de odio, para que se comunique también a la Audiencia Nacional y se proceda jurídicamente y legalmente como corresponde".

"Me sorprende que muchas de las personas que están trasladando quejas por el Ospa Eguna y mostrando públicamente que habría que prohibirlo, siendo muchos de ellos abogados del Estado y conociendo perfectamente la legislación vigente y las limitaciones que jurídicamente tenemos y de respeto al Estado de Derecho, intenten manipular sabiendo que es complejo y complicado poder prohibir este tipo de actos", ha criticado.

Según ha indicado, en la comunicación recibida por la Delegación se detallan los actos a realizar y el eslogan. Respecto a este último apartado, ha explicado que el Abogado del Estado "no considera que sea constitutivo de delito".

Por otro lado, ha destacado el "apoyo" del Gobierno central a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "La mejor manera de apoyarles es dotarles de recursos, tanto humanos como materiales", ha apuntado, tras mostrarse "orgulloso" de que, con la incorporación esta misma semana de alumnos de Policía Nacional a las comisarías, a nivel estatal "se han alcanzado los 154.535 agentes entre los dos cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil, que están solo a 605 efectivos del máximo histórico, registrado en 2011".

En este sentido, ha señalado que el ministerio del Interior ha recuperado en los últimos 4 años más de 12.400 efectivos, lo cual supone "el 95% de los 13.077 que en las dos legislaturas del Partido Popular se sacaron de las calles". "El apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es ese, dotarlos de recursos, y en ese sentido nadie nos va a dar lecciones", ha asegurado, tras remarcar que "aquí en Navarra, donde siempre se nos está acusando de querer expulsar a los cuerpos policiales", desde el año 2017 hasta hoy, el número de agentes ha aumentado en casi 150.